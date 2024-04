El 'Xou Quartet Sènior' del Club Patí Borges i Àlex Pifarré, millors esportistes de l’any de la capital garriguenca

Les patinadores del 'Xou Quartet Sènior' del Club Patí Borges i el borgenc Àlex Pifarré Gutiérrez han estat els guanyadors del títol de millors esportistes de les Borges de l'any 2024, un guardó que s'ha entregat aquest dissabte, 20 d'abril, en el marc de la XXXIII Festa de l'Esport de les Borges Blanques, mentre que els guardons per al millor club femení i masculí han estat per a l'equip femení de pàdel La Serreta B Injectats Gaya i pel primer equip del Club Tennis Taula Borges, respectivament.

El certamen de l'esport borgenc ha reunit centenars de persones al Pavelló de l'Oli de la capital garriguenca i també ha servit per fer entrega de prop de noranta guardons als diferents clubs esportius de la capital garriguenca.

Millors esportistes i equips de l'any

El títol de millor esportista en femení de l'any se l'han endut les patinadores del 'Xou Quartet Sènior' del Club Patí Borges, format per Aura García, Marta Godia, Mar Ros, Helena Quer i l'entrenadora, Anna-Júlia Puy, per aconseguir la primera posició al Campionat Territorial de Lleida de Xous Quartet Sènior, la novena posició al Campionat de Xous de Catalunya i la setena posició al Primer Open Internacional Stars Xou de la Federació Catalana de Patinatge. El guardó en masculí ha estat per Àlex Pifarré Gutiérrez, després d’aconseguir la primera posició en el Campionat de Catalunya Open, segon a la Copa Catalana de trial de nens i cinquè al Campionat d'Espanya, tot i no poder participar en una cursa.

Pel que fa a les distincions als equips, en l'àmbit femení el títol ha estat per a l'equip femení de pàdel La Serreta B Injectats Gaya, després de quedar campiones de la tercera categoria de la Lliga Catalana absoluta Bullpàdel i campiones del Play-Off de la Lliga Catalana absoluta Bullpàdel, aconseguint ascendir de categoria. Igualment, el guardó per al millor equip masculí ha estat pel primer equip del Club Tennis Taula Borges, després de proclamar-se campió de la Copa del Rei i Campió de Catalunya en la seva disciplina.

Premis especials

Durant la celebració de la Festa de l'Esport de les Borges Blanques també s'han donat premis especials a tres entitats esportives amb una llarga trajectòria. Al Futbol Sala Borges, pels seus trenta anys d'activitat, al Club Patí Borges, pels seus quaranta anys de patinatge i al Club Billar Borges, per complir cinquanta anys des del seu naixement.

Prop de noranta guardons als diferents clubs

L'acte també ha servit per atorgar prop de noranta guardons als diferents clubs, entitats esportives, associacions i esportistes a títol individual que han destacat en la pràctica de diferents disciplines esportives. Han assistit a l'acte jugadors, jugadores, atletes, entrenadors i entrenadores, gestors i gestores esportives i representants del món de l'esport. En aquest sentit, s'ha reconegut amb mencions especials pels mèrits obtinguts esportistes del Club Ciclista Ateneu Garriguenc, el Club Futbol Borges, el Club Escola Comarcal de Futbol les Garrigues, el Club Tennis Taula Borges, el Club Pati Borges, el Club Bitlles Borges, la Serreta Tennis Club, el Club Bàsquet Borges Garrigues, el Futbol Sala Borges, el Club Atlètic Borges, el FC Borges Veterans, el grup d'Escacs, el Hip Hop i Danses Urbanes i el Centre Excursionista Borges - Garrigues.

Igualment, han participat en la gala el Diputat d'Esports i Salut de la Diputació de Lleida, Òscar Martínez; l'alcalde, Josep Farran; el president del Consell Comarcal de les Garrigues, Antoni Villas; el regidor d'Esports de l'Ajuntament de les Borges, Xavier Bueno, i una representació del consistori borgenc.