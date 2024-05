Nou encontre amb un os al Pirineu de Lleida

detail.info.publicated redacció Imatges de Sisco Feliu detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Nou vídeo d'un os al Pirneu de Lleida. En aquesta ocasió l'encontre amb l'animal el va tenir aquest dimecres a la tarda un ramader que va pujar a veure els seus cavalls a la zona de Bordes de Costuix d'Àreu, a la Vallferrera. L'home es va trobar amb l'os a uns 15 metres i, segons ha explicat a SEGRE, l'animal no va mostrar agressivitat. Tot i així, el plantígrad s'hi va estar a la zona una mitja hora, fins els que els gossos del ramader el van poder foragitar.

En les últimes setmanes hi ha hagut diversos albiraments d’ossos al Pirineu, una vegada acabat el període de letargia hivernal. Dimarts a la tarda, al mateix municipi d'Alins, d'on és nuncli Àreu, un os va aparèixer al costat de la carretera que comunica els pobles d’Ainet de Besan i Araós. Els ocupants d’un cotxe que hi circulava, Nil Carreño i Arnau Clotet, es van aturar per filmar-lo. “Va ser una sorpresa, malgrat que ja hi hagi més de vuitanta exemplars al Pirineu, els ossos són difícils de veure, i més encara tan al fons de la vall”, recorda Carreño. L’animal els va observar des de la distància durant uns segons i va acabar marxant. Entre els veïns de la zona, hi va haver qui va expressar preocupació pel fet de trobar-se aquest gran depredador a poca distància de nuclis habitats del Pallars Sobirà.

Un altre albirament és el d’una femella amb un cadell d’os al departament francès de l’Arieja, limítrof amb la Val d’Aran i el Pallars Sobirà. És la primera nova cria de la qual s’ha tingut constància en el que portem d’any, i elevaria la població d’aquesta espècie al Pirineu a un mínim de vuitanta-quatre individus, a l’espera de conèixer nous naixements.