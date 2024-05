Dos-centes persones reclamen solucions a l’edifici ocupat a les Borges Blanques

Unes dos-centes persones s’han reunit aquest matí davant una oficina de la Caixa en Les Borges Blanques per reclamar una solució als problemes derivats de l’okupació de pisos en un immoble del carrer Santiago Rusiñol, agreujats el cap de setmana per l’aparició de dos cotxes cremats. Els vehicles havien estat robats. Els veïns s’han citat a concentrar-se una vegada per setmana, els dimecres a les 13.00 hores.

L’alcalde de Les Borges, Josep Farran, va insistir que la solució passa perquè l’edifici passi a ser de propietat pública o bé pública i cooperativa en la qual puguin veure’s implicats tant l’ajuntament com la Generalitat o un "ens cooperatiu". També va recalcar que el consistori negocia amb la propietat dels pisos per tirar endavant aquesta solució.

Es tracta d’un immoble amb 77 habitatges i més de 40 estan ocupades. Un total de 50 són d’Inmocaixa, unes altres 22 són d’un fons d’inversió; una més és d’una fundació privada i la resta són de particulars. Durant la protesta s’han sentit consignes per demanar una solució urgent i la concentració ha finalitzat amb una traca.