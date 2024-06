Eviten el suïcidi d’una dona en un bloc okupat de les Borges Blanques

Imatge d’arxiu de pisos tapiats per evitar okupes al bloc de Santiago Rusiñol de les Borges. - ALBERT GONZÁLEZ

Els Mossos d’Esquadra han evitat aquest matí un suïcidi d’una dona en el bloc de pisos del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques, un edifici de 77 habitatges dels quals més de 40 estan habitats per okupes.

La policía ha rebut l’avís a les 10.36 hores i fins al lloc hi han anat vàries patrulles i ambulàncies del SEM. La dona amenaçava amb tirar-se al buit des d’un dels pisos. Els agents, però, han pogut agafar-la quan es disposava a saltar. Posteriorment, ha estat derivada a un centre mèdic.

Els havien tallat la llum

Operaris d’Endesa van tallar ahir la llum a gairebé tot el bloc de pisos del carrer Santiago Rusiñol de les Borges Blanques, un edifici de 77 habitatges dels quals més de 40 estan habitats per okupes. Fonts de la companyia van explicar que van detectar i van eliminar 78 connexions il·legals a la xarxa elèctrica a tot l’immoble al llarg del matí, al considerar que suposaven un risc greu d’incendi, i en van mantenir només sis que estaven en regla.

Per la seua part, fonts municipals van apuntar que només mitja dotzena d’inquilins amb contracte de lloguer social conserven el subministrament elèctric al tenir-lo regularitzat i estar al corrent de pagament dels rebuts.

L’ajuntament va rebre queixes de nombrosos afectats. Va atendre tant persones que havien okupat habitatges com inquilins de lloguer social que no tenien el proveïment elèctric en regla i al corrent de pagament. Uns i d’altres van rebre la mateixa resposta: el tall de llum és una decisió de la companyia elèctrica sobre la qual l’ajuntament no té competències. Així ho va explicar ahir l’alcalde, Josep Farran (BxR-Per Tu).

Fonts d’Endesa, per la seua part, van recalcar que el criteri per tallar els entroncaments il·legals va ser únicament el de garantir la seguretat davant de possibles incendis.

El bloc de pisos porta anys amb okupes, però en les últimes setmanes ha tornat a ser objecte de polèmica. Més de dos-cents veïns de les Borges Blanques es van manifestar el mes de maig passat per denunciar inseguretat i exigir solucions als propietaris de l’immoble. Es van mobilitzar arran del robatori dies abans de dos cotxes que van aparèixer després calcinats.

La majoria dels habitatges del bloc de pisos, un total de 52, són propietat d’InmoCaixa (de la firma Criteria, que depèn de la fundació de La Caixa), 14 més són d’un fons d’inversió, un és de CaixaBank i la resta són de particulars. Fonts de Criteria van indicar que les okupacions d’habitatges estan actualment als tribunals. Per la seua part, l’ajuntament de les Borges manté contactes amb la propietat amb l’objectiu que l’immoble passi a ser de titularitat pública, o bé passi a mans d’un organisme publicoprivat participat pel consistori.