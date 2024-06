La demanda d'activitats aquàtiques al voltant del congost de Mont-rebei continua a la baixa malgrat les darreres pluges

Les empreses de turisme actiu que operen al congost de Mont-rebei i voltants no veuen remuntar la demanda d'activitats aquàtiques malgrat la pluja dels darrers dies i oferir rutes en altres indrets amb més aigua. "Qui té demanda és Mont-rebei. L'activitat allà s'engresca sola", ha explicat el responsable de l'empresa Kayaking Mont-rebei, Xavi Bergua.

Per la seva banda, Aitor Jurado d'Intrèpid Kayaks ha afegit que el context actual de sequera provoca que els turistes "no pensin en fer aquest tipus d'activitats". Enguany és la tercera temporada que no es pot navegar pel congost de Mont-rebei degut a la falta d'aigua. Segons Bergua, el nivell d'aigua a la zona hauria d'assolir entre el 60 i el 65% per reprendre l'activitat

.En el cas d'Intrèpid Kayaks el context de sequera actual ha provocat una davallada d'aproximadament el 90% de la demanda. De fet, Jurado ha explicat que s'ha vist obligat a fer front a una retallada de personal i recursos. En la mateixa línia s'ha expressat Bergua: "Si no podem tenir 6 treballadors doncs en tindrem 2 o 1".

Les últimes pluges no han estat suficients per donar llum verda a la navegació per Mont-rebei, un espai "emblemàtic" per practicar aquest esport. "Però podem treballar a Finestres", ha puntualitzat Bergua, fent referència a una de les alternatives que ofereixen les empreses de turisme actiu als visitants que volen practicar kayak. "És un espai més ample i tranquil", ha destacat.

Sigui com sigui, Jurado ha explicat que "la referència és el congost de Mont-rebei. Es ven sol. La gent no truca per fer kayak a Finestres perquè no és conegut".

Pel que fa a la previsió de navegació, Jurado ha explicat que depèn de l'acumulació de neu al Pirineu i una primavera plujosa. Bergua, per la seva banda, ha afegit que navegar pel congost de Mont-rebei no depèn només de les precipitacions. "Ens estem obligant a un consum d'aigua que no podem mantenir", ha conclòs.