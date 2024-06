Els Agents Rurals intensifiquen la lluita contra l'ús de verins en el medi natural per reduir les morts d'aus protegides

detail.info.publicated acn

detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Els Agents Rurals han intensificat les actuacions per lluitar contra l'ús de verins rodenticides prohibits en el medi natural, una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat. Així, el cos investiga actualment les morts presumptament per enverinament de 17 exemplars d'aus protegides a la demarcació de Lleida durant el 2024 i s'està a l'espera dels resultats toxicològics. Una de les espècies més afectades en aquest territori és el milà reial, en perill d'extinció, de la qual s'han detectat 10 exemplars morts per verins en els últims tres anys. Aquesta espècie té una concentració de població important a terres lleidatanes, sobretot a les comarques de la plana, on arriben exemplars del centre i nord d'Europa per nidificar.

El cos d'Agents Rurals fa recerques molt regulars per evitar que els cadàvers de les aus mortes desapareguin a causa de predadors i evitar morts secundàries d'altres espècies. Per fer aquesta tasca disposa dels agents del Grup Especial de Verins i Antifurtivisme, del Grup de suport de col·laboració amb l'administració de Justícia així com dels gossos del Grup Especial Caní.

La utilització de verins es considera una de les principals causes de pèrdua de biodiversitat per a diferents espècies, i molt especialment per a les aus rapinyaires, com en el cas del milà reial. El verí pot entrar a la cadena alimentària pel que representa un perill per a les persones, així com per a altres animals salvatges i també per a animals de companyia. Per aquest motiu, es fa una crida a utilitzar mètodes legals per lluitar contra les plagues d'espècies com són els rosegadors o els conills i que no produeixen morts indirectes o secundàries al medi.

Per contra, la conservació de rapinyaires permet mantenir l’equilibri de poblacions i el sanejament d'ecosistemes, com són les poblacions de rates i conills, que poden convertir-se en plagues per a l'agricultura i la ramaderia. Una altra funció ecològica d'aquestes aus és el sanejament animal, ja que s'alimenten preferentment d'exemplars envellits, malalts o dèbils, o fins i tot carronya de manera ocasional, evitant així la propagació de malalties.

Col·laboració de la ciutadania

En aquest sentit, el cos recorda que davant la sospita d'estar davant un animal mort probablement per enverinament en cap cas s'han de manipular esquers o els mateixos animals i demana que es truqui immediatament al 112 o directament als Agents Rurals a través del telèfon permanent 24 hores i 365 dies l'any que atén les trucades ciutadanes: 93 561 70 00, on s'ofereix una primera resposta.