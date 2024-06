Crema la cuina d'un bar a Juneda i mor un gos

Un incendi va cremar ahir al matí la cuina d’un restaurant situat al carrer Ignasi Gavín de Juneda i va acabar amb la vida d’un gos que hi havia a l’habitatge situat just a sobre. Els Bombers de la Generalitat van rebre l’avís de l’incendi a les 8.26 hores i fins al lloc van acudir sis dotacions. A les 9.32 hores del matí el van donar per extingit i, posteriorment, van fer una inspecció i van ventilar l’immoble. El foc va quedar confinat a la part posterior del local i va afectar l’habitatge que hi ha a la primera planta de l’edifici. Segons els Bombers, el resident del pis va poder sortir pel seu propi peu al carrer. En canvi, un gos no va poder ser rescatat i va acabar morint. Durant el dispositiu, el carrer va estar tallat al trànsit en un incendi que va generar expectació entre els veïns de la localitat.