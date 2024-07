El Govern central impulsa reformes per agilitzar la contractació de sensepapers

El Govern central té previst treure a informació pública la setmana que ve el text de la reforma del Reglament d’Estrangeria, amb mesures per agilitzar la contractació de treballadors sense papers i reduir la càrrega burocràtica de tràmits d’aquest àmbit i la varietat de permisos, segons fonts de la Secretaria d’Estat de Migracions, dependent del ministeri d’Inclusió.

Les previsions del Govern central apunten que el text definitiu estarà llest per entrar en vigor abans que acabi l’any. Al ser un reglament, no requereix tramitació parlamentària i és d’aplicació l’endemà de publicar-se al BOE.

La reforma, la tercera d’aquest reglament en el que va de segle, no inclourà els anomenats contractes exprés que permetin contractar treballadors extracomunitaris sense permís de treball d’un dia per l’altre, una de les reivindicacions històriques del sector agrari de Lleida.

Tanmateix, sí que inclourà novetats com el permís únic europeu, potser la principal aportació normativa del Govern PSOE-Sumar durant la presidència espanyola de la UE del 2023. Permetrà contractar d’un dia per l’altre en qualsevol punt de l’Estat treballadors que tinguin una autorització laboral vigent en qualsevol altre país comunitari.

“Això permetrà agilitzar tràmits tant a ocupadors com a treballadors”, van assenyalar fonts de Migracions. “El primer objectiu és reduir al màxim la burocràcia i la durada dels tràmits per facilitar les contractacions”, van explicar les mateixes fonts, que van recordar la recent ampliació dels tràmits per a la contractació en origen en països que no figurin entre els que tenen acord previ (Colòmbia, Equador, Marroc, Mauritània, Ucraïna, Hondures, República Dominicana i Guatemala) o instrument de cooperació (Gàmbia, Guinea, Guinea Bissau, Cap Verd, Senegal, Mali, Níger, Mèxic, Salvador, Filipines, Paraguai i Argentina) amb l’Estat espanyol.

Actualment, a Lleida és gairebé impossible obtenir una cita prèvia a l’Oficina d’Estrangeria per abans de tres mesos,cosa a la qual cal sumar el temps de tramitació dels expedients. Això, quan un estranger amb permís eventual necessita renovar els papers cada 12 mesos, equival a tenir-lo en suspens durant un lustre i a castigar-lo, tant a ell com al seu ocupador, amb una pena burocràtica que el manté durant part d’aquell temps en uns llimbs en els quals no pot treballar malgrat tenir la documentació en regla.

L’embús és de tal magnitud que la subdelegació del Govern estatal té en els assumptes d’Estrangeria com l’única excepció al compromís de qualitat de “contestar als correus electrònics que demanin informació” en “un màxim de deu dies hàbils des de la recepció”.

El document que la Secretaria d’Estat de Migracions va treure a consulta de les entitats afectades per la reforma del Reglament d’Estrangeria assenyala com a objectius “eliminar traves burocràtiques i simplificar procediments a través de mesures com la reducció de les autoritzacions vigents”.