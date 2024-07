Alguaire estrenarà a l'octubre la producció d'hidrògen verd

L'aeroport d'Alguaire iniciarà a la tardor la producció d’hidrògen verd, un projecte iniciat fa menys d’un any i pensat per abastir avions, drons i vehicles amb energia renovable. La consellera de Territori, Ester Capella, ha visitat aquest dimecres al matí les noves instalacions i ha avançat que si “el setembre passat anunciàvem l’inici dels treballs per crear a Alguaire un hub d’energia verda, aquest estiu ja disposarem d’un electrolitzador amb capacitat per 100 kilowatts per convertir l’energia via hidrolinera”. Ha afegit que ara comença el procés de certificació del nou sistema, que clourà al mes d’octubre, quan començarà la producció d’hidrogen verd.

La instal·lació ha suposat una inversió de 3,2 milions d’euros en aquesta primera fase, dels quals 1,8 han arribat de fons europeus Next Generation.

La conselleria ha detallat, a més, que les instal·lacions d’hidrogen verd d’Alguaire son pioneres a l’Estat i tenen aeroports assimilables a Holanda y França.

D’altra banda, la Generalitat impulsa també l’ampliació del parc fotovoltaic per tal d’incrementar la generació d’energia verda per reforçar aquest nou sistema.