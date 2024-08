Tírvia: de témer per l'escola a habilitar una aula de 0 a 3 anys

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’escola de Tírvia estrenarà el curs vinent el primer cicle d’educació infantil. L’ajuntament d’aquest municipi, amb tot just un centenar d’habitants censats, ha aconseguit en aquests últims mesos que noves famílies amb nens petits s’instal·lin al poble, després de fer una crida en la qual oferia lloguer econòmic en habitatges de titularitat municipal.

La seua arribada permet atrapar el nombre mínim de nens necessari per obrir el nou cicle educatiu, per la qual cosa els que ara havien d’anar a escoles d’altres pobles de la zona no hauran de desplaçar-se a partir del mes de setembre, quan començarà el nou curs escolar. En concret, l’alcalde del municipi, Joan Farrera, va explicar que seran un mínim de tres els nens d’entre un i tres anys que inauguraran el primer cicle d’infantil a l’escola de Tírvia. L’ajuntament ha començat les obres per adaptar una de les aules de l’escola als futurs alumnes, que compten amb una subvenció de 84.500 euros. L’edifici es va construir perquè nois i noies poguessin estudiar de forma separada, cosa superada de fa anys, segons va indicar l’alcalde. Aprofitant els mesos d’estiu, s’està adequant una de les dos aules per instal·lar-hi banys petits, mentre que en els propers dies arribaran nous bressols, joguines i canviadors. Per a molts pobles rurals, el paper d’aquestes escoles és vital per a la seua supervivència. “La previsió és començar el curs que ve amb una dotzena d’alumnes”, va explicar Farrera, que va recordar que “la despoblació a la zona i l’envelliment dels veïns són temes que ens preocupen, per la qual cosa l’arribada de nous nens s’ha de celebrar”.

Nou local social a la Rectoria, que comptarà amb habitacions

L’ajuntament de Tírvia està fent obres a la Rectoria per adaptar part de l’immoble com a centre informatiu i de divulgació del Parc Natural de l’Alt Pirineu. L’edifici també acollirà una zona de bar a la planta baixa, que actuarà com a local social, mentre que a la primera planta s’instal·larà un coworking amb una sala de reunions i diversos espais de treball.El projecte que ara es posa en marxa té com a objectiu potenciar l’oferta de serveis de la zona i també preveu habilitar diverses habitacions a la segona planta de l’immoble perquè els qui utilitzin l’espai de coworking puguin pernoctar al mateix lloc, a fi de consolidar tant l’oferta habitacional en aquesta zona del Pallars Sobirà com l’oferta turística del municipi.