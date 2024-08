Les famílies afectades pel foc de Bossòst ja poden tornar a casa

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les tres famílies que van dormir diumenge a la nit fora casa seua cases després de registrar-se l’incendi en el qual va morir un nen de 9 anys a Bossòst van poder tornar ahir a les seues llars. Segons va explicar l’alcaldessa, Montse de Burgos, els veïns van decidir passar la nit en un hotel i ahir els tècnics van comprovar que l’estructura de l’immoble no està afectada. “És un moment molt dur i va ser una experiència molt complicada, en una situació de perill i en la qual no es va poder fer res per salvar la vida del petit”, va assenyalar l’alcaldessa. El municipi de Baish Aran ha decretat tres dies de dol oficial mentre els Mossos d’Esquadra continuen amb les investigacions per determinar les causes de l’incendi, que tot apunta que es va originar de forma accidental.

El foc es va iniciar cap a les dos del migdia en un dúplex d’un bloc de pisos del carrer de Sant Antoni. Van ser els mateixos veïns els que van donar la veu d’alarma mentre que van intentar apagar l’incendi amb extintors, segons l’alcaldessa. “Va ser tot molt ràpid, alguns van intentar apagar-lo amb extintors i es va fer tot el possible, però no van poder arribar fins al petit. Molta gent parlava d’aquests veïns i de la seua valentia”, va destacar. El consistori va reiterar el suport a la família del menor mort, d’origen colombià i que feia menys d’un any que residia a la Val. El nen ja estava escolaritzat al municipi (vegeu el desglossament). Segons fonts pròximes, l’incendi va començar quan el menor es trobava a la seua habitació al primer pis de l’habitatge mentre que la resta de la família, els pares amb una germana més petita, estaven al de baix. Així mateix, van destacar la rapidesa en la qual es va desenvolupar l’incendi.Fins al lloc es van traslladar els Pompièrs d’Aran, que van mobilitzar 24 efectius i 12 vehicles, a més del SEM i patrulles dels Mossos d’Esquadra. A l’entrar a l’habitatge, els efectius van trobar el cos sense vida del menor a l’interior del pis. La Policia catalana continuava inspeccionant ahir l’immoble per determinar les causes de l’incident. Mentrestant, els professionals del SEM van donar suport psicològic a família i amics del menor. Residents a l’immoble afectat per l’incendi van voler agrair el suport de l’ajuntament i van aplaudir “la valentia d’alguns veïns que van evitar una tragèdia encara més gran”.

Consternació i dol entre els companys del nen que va morir

L’Escola Sant Roc de Bossòst, on estava escolaritzat el nen de 9 anys que va morir diumenge en l’incendi de casa seua, va publicar un emotiu comunicat a través de les xarxes socials en les quals van traslladar el condol a la família, amics i la resta de la comunitat educativa. Així mateix, van destacar que “des de l’escola ens posem a disposició per a tot allò que pugueu necessitar”, dirigint-se a la família del petit. “Descansa en pau, sempre et recordarem”, deia el comunicat. La tràgica notícia ha commocionat els veïns i veïnes de Bossòst, el consistori del qual ja va publicar un comunicat mostrant les seues condolences, així com el Conselh Generau d’Aran i els Pompièrs.