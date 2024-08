Els sindicats plantegen tractorades si la UE evita protegir la ramaderia

Vuit atacs d’os a Lleida ■ La Generalitat ha tramitat enguany sis expedients per atacs d’os a explotacions ramaderes, cinc a ruscos amb 16 caixes danyades i un a vedells amb dos de morts i un de ferit, tots al Pallars Sobirà. El Conselh Genera ... - UP

La Unió d’Unions, la coordinadora d’organitzacions agràries de la qual forma part Unió de Pagesos, va demanar ahir a la Comissió Europea que treballi en una directiva per a la protecció de la ramaderia davant del llop i els grans carnívors, com l’os, i va advertir que si no hi “ha respostes positives abans de final d’any” hi haurà tractorades.

“Els tractors tornaran als carrers de Madrid i als de Brussel·les”, va dir el coordinador estatal de l’organització, Luis Cortés, en una concentració davant l’edifici de la Comissió Europea a Madrid, en la qual una cinquantena de ramaders de Catalunya, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Madrid i Galícia han protestat per l’“alta protecció” del llop a Europa davant l’“escassa protecció” que es proporciona a la seua activitat. Cortés va insistir que “no demanem erradicar el llop”, sinó “un control”.Per la seua part, Unió de Pagesos, al capdavant de la representació del qual hi ha el seu secretari general, Josep Caball, va reclamar al nou Govern “mesures realistes de prevenció i seguretat contra els atacs”, “una gestió eficient per protegir l’activitat agrària” i “recursos per a la coexistència entre la ramaderia i la fauna protegida”.La Generalitat dona per confirmats set atacs de llops a bestiar des de començament d’any a Catalunya i en té quatre més en investigació, tots a Osona i l’Empordà.