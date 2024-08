El producte local, el protagonista de la Fira de Sant Bartomeu d'Artesa

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Artesa de Segre ultima la preparació de la 580 edició de la Fira de Sant Bartomeu, que tindrà lloc aquest cap de setmana i estarà dedicada exclusivament a la gastronomia i els productes de proximitat, deixant enrere els serveis, la maquinària agrícola i els automòbils. Les activitats s’iniciaran dissabte a les 18.00 h amb un torneig de bàsquet 3x3, organitzat pel CENG al recinte firal, i un maridatge de formatges i cerveses a la sala Cubbtural, amb aforament limitat.

La diputada i vicepresidenta de la Diputació, Estefania Rufach, va destacar que “la fira donarà un impuls al territori, a Artesa de Segre, als seus comerços i a la seua gent, amb activitats com la degustació de productes locals”. Per la seua part, l’alcalde de la localitat, Francesc Puigpinós, va recordar ahir durant la presentació de la fira que els seus inicis es remunten a l’any 1443 i que amb aquesta edició s’ha volgut tornar als orígens ancestrals, “quan la fira girava al voltant els productes de cultiu com són els melons o les síndries, a més del vi i l’intercanvi d’animals de peülla i de peülla partida.En total, s’esperen seixanta expositors, gran part productors agroalimentaris, artesans i comerciants. Pel que fa al programa, diverses entitats han participat en l’organització de les activitats, entre les quals destaca el Mercat de diumenge a l’avinguda Maria Anzizu, la 12 edició de l’intercanvi de segells, la 25 Trobada de Puntaies o la xaranga Festucs Brass Band, entre altres. També hi haurà inflables infantils i es podrà assistir al partit de futbol de la Copa Lleida, que enfrontarà la CE Artesa de Segre amb les Borges Blanques, que alhora serà el 4 Memorial Joel Bertran.