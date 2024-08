Vuit famílies creen els seus capgrossos de festa major

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Vuit famílies d’Alcarràs s’han embarcat aquest estiu en un repte molt creatiu. Es tracta de crear un capgròs per família partint d’un globus o una caixa rectangular. La iniciativa va sorgir a finals de la festa major de l’any passat i entre les famílies interessades i l’ajuntament es va arribar a un acord. Segons fonts municipals, l’any passat es van treure al carrer tots els capgrossos de la comparsa i es va animar els més petits a portar-los amb la sorpresa que a molts els anaven massa grans. El consistori va constatar que si hi havia aquest interès una bona idea era construir-los a la seua mesura.

Les famílies van començar a treballar a finals de juliol i han acudit dos vegades per setmana per materialitzar la idea. Els participants només han hagut d’aportar els seus projectes i el material principal ja que l’ajuntament els ha deixat el local on poder fer realitat les seues idees i les eines necessàries. El punt de partida és crear un capgròs en el qual l’estructura principal sigui redona o quadrada. Segons l’alcade d’Alcarràs, Gerard Companys, les vuit famílies van acabar ahir les seues creacions, que s’uniran a la comprasa municipal durant la pròxima festa major, que se celebra del 28 d’aquest mes a l’1 de setembre. La intenció és que es posin en marxa més iniciatives com aquesta per poder fomentar la participació veïnal.