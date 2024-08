Càmeres contra els actes incívics en contenidors

Publicat per Joan Gómez Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Torregrossa vol instal·lar càmeres de videovigilància davant de diferents àrees de contenidors del municipi per poder sancionar aquells veïns que acumulen les bosses d’escombraries als voltants. Són pràctiques incíviques que el consistori detecta principalment els caps de setmana, tal com va explicar l’alcaldessa, Maribel Zamora. En aquest sentit, va remarcar que el consistori ja va portar a terme una campanya per sensibilitzar els veïns, amb la instal·lació de diferents senyals que indicaven quins residus s’han de col·locar en cada contenidor. Molts van acabar desapareixent i les pràctiques incíviques han continuat.

Davant d’aquesta situació, l’ajuntament s’ha vist obligat a prendre mesures més dràstiques que ja estan en funcionament en altres municipis de la comarca com Mollerussa, Fondarella o el Palau d’Anglesola. Zamora va remarcar que les esmentades càmeres s’instal·laran seguint la legalitat vigent i es col·locaran en aquelles àrees de contenidors més conflictives. La previsió és que aquest nou sistema dissuasiu ja estigui en funcionament aquest mateix any.A la capital del Pla d’Urgell, el consistori no només va col·locar càmeres fixes, sinó també compta amb tres càmeres mòbils que s’instal·len en funció dels problemes que es detecten davant dels contenidors de diferents zones de la ciutat. Val a remarcar que cada infracció detectada a Mollerussa es tradueix amb cent euros de multa.