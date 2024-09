L'exalcalde d'Alcarràs Manel Ezquerra acusa els vigilants privats de la festa major de donar una pallissa al seu fill

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

L’exalcalde d’Alcarràs i diputat al Parlament pel PSC Manel Ezquerra ha acusat els vigilants privats del recinte de les penyes de la festa major del municipi d’haver estabornit d’una pallissa el seu fill. Ezquerra ha estat denunciat pels Mossos per desconsideració i falta de respecte als agents del cos, i en un comunicat el diputat es mostra sorprès per aquesta situació. “El meu capteniment ha estat sempre d'un escrupolós respecte per les institucions, els cossos de policia i els seus agents, i mai hi ha hagut una excepció”, afirma. I per bé que demana disculpes “a qui hagi pogut percebre una falta de consideració o de respecte“, nega “rotundament” haver-ne tingut cap.

Ezquerra admet que el fet de trobar el fill estabornit “a causa de la pallissa que va rebre per part del personal de l'empresa de seguretat privada que donava el servei en el recinte de les penyes de la festa major” va ser una situació “sobrevinguda”. Però malgrat aquesta circumstància, nega que tingués cap desconsideració envers el cos dels Mossos d'Esquadra durant la conversa que va mantenir amb agents del cos.