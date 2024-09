Segona excavació a la batalla carlina de Gra

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Un equip d’arqueòlegs de la Universitat del País Basc liderat per Gorka Martín va iniciar dilluns la segona campanya d’excavacions arqueològiques a l’escenari de la batalla carlina coneguda amb el nom de Foc de Gra, en la qual van participar uns 40.000 soldats entre carlins i liberals.

En els treballs participen cinc arqueòlegs i un grup de voluntaris amb el suport del Museu de Guissona, l’ajuntament de Torrefeta i Florejacs i L’Espitllera Forum d’Estudis Segarrencs. El projecte es prolongarà durant tota la setmana, fins diumenge.L’objectiu és reivindicar l’arqueologia de les batalles del segle XIX, “que està poc o gens estudiat”, comenta Jaume Moya, inspirador de la iniciativa i autor del llibre De Carlinades per la Segarra Històrica. En aquest sentit, explica, el treball servirà en el futur per inspirar projectes turístics i artístics i itineraris i recreacions històriques.Les excavacions s’han centrat a la zona nord del poble de Gra fins a la ribera Passerell, que va ser el punt més calent de la batalla. A les nombroses troballes, com bales i insígnies, dijous es va sumar una granada de la guerra civil trobada en ple camp i per la qual van ser alertats els Mossos. L’interès per excavar a Gra va nàixer després que un cercador de metalls clandestí entregués una caixa amb més d’un centenar de restes geolocalitzades d’aquesta batalla.