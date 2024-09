Vilagrassa tindrà 4 rotondes en el tram urbà de l'N-II

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Les obres per a la integració urbana de la travessia de Vilagrassa a l’antiga N-II acabaran a finals del 2025. Amb una inversió de 3 milions d’euros, els treballs preveuen construir 4 glorietes, una de 27 metres de diàmetre, en un tram d’1,1 quilòmetres. També es construiran voreres i es reforçarà la il·luminació, tot això a fi de reordenar i pacificar el trànsit.

El subdelegat del Govern espanyol a Lleida, José Crespín, va destacar ahir que “es tracta d’una obra important per al municipi”. A més de millorar el trànsit, aquestes obres també permetran connectar els dos costats del poble i així “posar les bases per a un creixement urbanístic futur del sector dret de la carretera”, va indicar Crespín, que també va destacar que “és l’últim tram de l’antiga N-II pendent de transferir a l’ajuntament”.Per la seua part, l’alcalde de Vilagrassa, Josep Maria Mor, es va mostrar satisfet de l’inici d’aquesta obra llargament reivindicada pels veïns. Va afegir que “aquesta pacificació del trànsit és molt important perquè ens permetrà urbanitzar i créixer pel costat sud del municipi, ja que pel nord no podem fer-ho perquè està catalogat com a zona inundable”. Així mateix, les obres, impulsades pel ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible i finançades amb fons europeus dins del programa d’humanització de travessies del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR), van començar el mes de juny passat i s’allargaran un any i mig en el tram entre els quilòmetres 503,740 i 504,840 de l’antiga N-II.