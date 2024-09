Una zona del Pirineu de Lleida on abunden els rovellons

Publicat per Xavi Santesmasses Verificat per Creat: Actualitzat:

Les pluges d'aquest mes fan preveure una bona temporada de bolets i els més experts ja han omplert les primeres cistelles gràcies als ceps. Ara només es troben en zones altes, a més de 1.200 metres, però a partir del cap de setmana que ve s'espera que n'hi hagi en més boscos

Una de les alternatives per trobar bolets el cap de setmana que ve pot ser anar a la zona del port del Cantó, concretament per la carretera N-260 que uneix la Ribera d’Urgellet i Sort. És una via de 45 quilòmetres que cal recórrer a baixa velocitat per la seua gran quantitat de revolts. El cim del port està a 1.730 metres d’altura.

D’aquesta manera, si sortim des d’Adrall, a partir de Canturri veurem els dos costats de la carretera boscos fàcilment transitables per caminar, i alguns plans al costat del port rics en bolets on podem trobar rovellons, llenegues i també algun cep als punts més alts, com Rubió del Cantó.