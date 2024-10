El Govern d'Aragó vol modificar la frontera amb vuit municipis de Lleida

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

El Govern d'Aragó pretén modificar els límits fronterers entre cinc municipis de la Franja amb vuit localitats lleidatanes, la qual cosa suposa un intent de redefinir les vores d'aquestes dues comunitats autònomes. Segons ha confirmat el conseller de Foment aragonès, Octavio López, en resposta a una pregunta parlamentària, es tracta d'una revisió "prioritària" de 58 línies divisòries entre municipis d'Aragó i Catalunya.

Els treballs de l'Institut Geogràfic d'Aragó (Igear) han assenyalat discrepàncies en les delimitacions de Fraga amb Alcarràs, Massalcoreig, Seròs i Soses; les de Bellver de Cinca i Vensilló amb Gimenells i Pla de la Font; les de Saidí amb aquest últim municipi i amb Alcarràs; i finalment, les de Tamarit de Llitera amb Almacelles, Lleida i també Gimenells. Aquests procediments requereixen la participació dels ajuntaments afectats i de les diputacions provincials corresponents. En cas de discrepància, hauran de ser resolts pel Govern central després del dictamen del Consell d'Estat.

Possibilitat d'un conflicte judicial

López estima que serien necessaris tres anys per a "l'execució completa dels treballs, que requereixen processos complets de delimitació". Tanmateix, els consistoris oscencs consultats per SEGRE coincideixen a assenyalar que fins ara no han estat informats de la posada en marxa d'aquests processos. Les decisions resultants són recurribles davant del Tribunal Suprem, cosa que, atès el volum de revisions que pretén activar l'executiu aragonès, obre la porta a un possible conflicte judicial de pes.

El Govern d'Aragó, decidit a tirar endavant les revisions

Malgrat tot, el Govern d'Aragó es mostra ferm en la seva voluntat de dur a terme aquestes revisions frontereres. Segons confirma López en la seva resposta parlamentària, el seu departament ja ha sol·licitat pressupost a l'Institut Geogràfic Nacional per a "totes les línies" i té previst incloure en el proper pressupost autonòmic una partida específica per iniciar els treballs de delimitació.