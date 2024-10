L'IRTA presenta Stellar, una nova varietat de poma primerenca adaptada als climes càlids

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

L'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) ha presentat Stellar, una nova varietat de poma vermella adaptada als climes càlids, desenvolupada en col·laboració amb el Hot Climate Partnership.

La nova varietat destaca per la seva capacitat per madurar en condicions de calor extrema, mantenint un color vermell brillant, una textura cruixent i un sabor sucós. A banda, es caracteritza per ser una varietat primerenca que es cull a finals de juliol, abans que la popular varietat Gala, i això fa que estigui "molt pensada per consumir durant l'estiu", ha explicat el director general de l'IRTA, Ramon Usall. La nova varietat s'ha presentat a Mollerussa en el marc de la XXIX Jornada Fructícola, que aplega uns 2.000 visitants.

La nova varietat, l'Stellar, té la capacitat de madurar en un context de temperatures altes i, a la vegada, mantenir un color vermell brillant, una textura cruixent i un sabor sucós. Això suposa un avanç respecte les varietats vermelles tradicionals, les quals tenen dificultats per mantenir un color intens i, al mateix temps, una textura cruixent.

La principal característica, però, és que es tracta d'una varietat primerenca que madura fins a 10 dies abans que la varietat Gala. Això suposa "un salt qualitatiu important", ha afirmat el cap de fructicultura de l'IRTA, Luis Asín, ja que això la converteix en una fruita d'estiu competitiva davant d'altres varietats.

Stellar arriba dos anys després que l'IRTA presentés una altra varietat, la Tutti, també adaptada als climes càlids. La principal diferència entre aquetes dues varietats és que l'Stellar es cull a finals de juliol, un mes i mig abans que la Tutti. D'altra banda, el gust d'ambdues presenta "lleugeres diferències", ha dit Asín, i la Tutti es conserva més temps un cop collida.

El director general de l'IRTA, Josep Usall, ha explicat que aquest hivern es plantaran els primers arbres d'aquesta nova varietat en unes 300 o 400 hectàrees de les demarcacions de Lleida i Girona i, a partir de l'any vinent, Stellar també arribarà en altres països. De moment, països com el Regne Unit o la Xina ja s'han interessat en aquesta varietat. La previsió, ha afegit, és que la nova poma surti al mercat d'aquí "tres o quatre anys com a màxim".

Per la seva banda, el conseller d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha manifestat que "la poma Stellar és un exemple de com la innovació és vital per garantir el futur del sector primari", i ha destacat que la "innovació i la transferència de coneixement que impulsa l'IRTA és clau per garantir la viabilitat del sector"

Jornada fructícola de referència

La presentació de la nova varietat de poma s'ha fet en el marc de la 29a edició de la Jornada Fructícola que organitza l'IRTA, un espai de referència per als professionals del sector del sud d'Europa. La trobada té lloc els dies 23 i 24, un dia en català i el segon en castellà, i aplega unes 2.000 persones entre agricultors, tècnics i investigadors. En el marc de la trobada, l'IRTA i altres empreses del sector presenten les últimes innovacions tecnològiques i varietats adaptades a un context agrícola en constant evolució.