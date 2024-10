Escolars troben 8 artefactes de la guerra al buscar bolets a Solsona

La sortida al bosc que van fer divendres els alumnes de quart, cinquè i sisè de Primària de l’Escola El Vinyet de Solsona per buscar bolets es va convertir en una aventura que mai no oblidaran després que un dels escolars cridés: “Mestre, he trobat una bomba!” No era una broma. I no n’hi havia només una, sinó que eren vuit artefactes de morter de la Guerra Civil. Era cap a les 13.45 hores. Ràpidament, els docents van trucar al 112 per alertar de la troballa, que va avançar ahir l’emissora local Solsona FM. Al lloc, a la zona de Sant Bartomeu, va acudir una patrulla dels Mossos i també es van activar els especialistes en explosius del cos, els Tedax, que van recollir els artefactes i se’ls van emportar a una pedrera per fer-los detonar. La recerca de bolets va quedar en un segon pla.

Laia Torrent, integrant de l’equip directiu de l’Escola El Vinyet, va explicar ahir a aquest diari que “és una sortida que solem fer cada any per aquestes dates. A més, aquest divendres vam escollir un lloc més pròxim davant de l’amenaça de pluja. La sorpresa va ser majúscula quan van cridar que havien trobat una bomba. Al veure que era cert, vam trucar al 112 com marca el protocol”. Torrent afegeix que “ha estat tota una experiència perquè ha aixecat molta expectació entre els escolars, que ara volen saber detalls d’aquestes bombes i el que va passar durant la Guerra Civil”.En l’excursió van participar 76 nens de 9, 10 i 11 anys acompanyats de sis mestres i una educadora. La imatge que acompanya aquesta informació correspon a minuts després de la troballa quan els docents explicaven als alumnes per què els Mossos d’Esquadra havien acudit al bosc.Per la seua part, una portaveu de la policia catalana va explicar que sospiten que algun ciutadà els hauria trobat i els hauria deixat allà sense avisar, perquè els artefactes estaven junts. Des del 2012 i fins a finals del mes de gener d’aquest any, els Tedax dels Mossos d’Esquadra havien trobat més de 3.400 artefactes bèl·lics a les comarques de Lleida, el 41 per cent del total de Catalunya. Per comarques, on se’n van trobar més va ser a l’Alt Urgell, amb 1.768; seguida del Segrià, amb 458.