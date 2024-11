Consulta la previsió del temps d'aquest cap de setmana: núvols baixos i temps estable

Després de la pluja. Els prats donen gràcies als núvols per l'aigua descarregada. Rosa Farré.

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El temps es manté estable aquest divendres a tota la província de Lleida, amb la formació de núvols baixos i boires matinals a la plana que podrien persistir en alguns indrets. Mentrestant, la resta del territori gaudirà d'un ambient assolellat, encara que al vespre s'espera un augment dels núvols alts.

Pel que fa a les temperatures, les màximes experimentaran pocs canvis o lleugers descensos al Prepirineu, mentre que les mínimes es mantindran sense grans variacions en general, registrant valors d'entre 2 i 3 ºC a les localitats pirinenques. El vent bufará fluix i de direcció variable.

Previsió per al cap de setmana

De cara al dissabte, s'espera que el temps segueixi estable, però amb la presència de núvols mitjans i alts. No es descarta la possibilitat d'algunes boires matinals novament a la plana de Lleida, així com calitja. Les temperatures màximes aniran en lleuger ascens, mentre que les mínimes no patiran canvis significatius. El vent es mantindrà fluix i variable.

Per al diumenge, es preveu un ambient completament estable a tota la província, amb cel assolellat en general i alguns núvols alts. Les boires matinals tornaran a fer acte de presència a la plana de Lleida, podent ser localment persistents. Les temperatures seguiran sense canvis remarcables.

Inici de la setmana vinent

Amb l'arribada del dilluns, les boires persistents seran protagonistes a la plana de Lleida. La resta del territori gaudirà d'un ambient assolellat, amb un augment dels núvols mitjans i alts pel nord. Les temperatures no experimentaran canvis significatius en general, però seran més fredes a les zones afectades per la boira. Els vents bufaran fluixos i variables.