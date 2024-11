Els 2.200 treballadors i càrrecs de la Paeria i la Diputació es queden sense lot de Nadal

Publicat per Laia PedrósEDUARDO BAYONA Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria de Lleida i la Diputació han decidit deixar aquest any sense lot de Nadal els seus empleats, segons han confirmat fonts de les dos institucions, que en tots dos casos atribueixen la mesura a la sentència del Tribunal de Comptes que el 2023 va condemnar l’alcalde de Venturada (Madrid) a tornar de la seua butxaca els 11.710,50 euros que li van costar al consistori els 110 lots d’ibèrics que es van repartir a finals del 2021 entre treballadors, càrrecs públics i entitats de la localitat com la parròquia, el metge, la caserna de la Guàrdia Civil del poble del costat i els clubs esportius locals, entre altres.

En aquest cas, i segons va denunciar la intervenció, es va tractar d’una “obligació contreta sense fiscalització prèvia” i “sense que constin els destinataris” ni “es justifiqui el fonament legal que empari la despesa, que es considera una liberalitat de l’empresari que no pot predicar-se d’una administració pública”. “No és admissible la realització de mers actes de liberalitat amb el consegüent traspàs de fons públics a patrimonis particulars”, va sentenciar el Tribunal de Comptes.

“La sentència no diu que sigui una cosa il·legal, diu que ho és si no es tramita de manera correcta” “Al comerç es trobaran a faltar aquests encàrrecs, sobretot en les entitats socials”

La mesura afecta més de 2.200 persones a Lleida: els 700 empleats i càrrecs de la Diputació que havien estat rebent aquests lots més els 1.553 treballadors de la Paeria, xifra que inclou els 27 regidors i el personal eventual.

En el cas de la Diputació, la notícia, avançada per l’agència ACN, va coincidir amb una reunió prèviament programada entre els representants sindicals de la corporació i els de la corporació en la qual, encara que fos de programa, es va tractar l’assumpte.

Aquests últims van confirmar la decisió de no entregar aquest any els lots, malgrat que van apuntar com a alternativa la possibilitat d’entregar oli del que es produeix en algunes finques propietat de la Diputació, van explicar fonts sindicals, que van proposar aplicar una compensació econòmica a la plantilla per la pèrdua dels lots.

Tant en el cas de la Diputació com en el de la Paeria de Lleida el subministrament dels lots nadalencs s’havia estat fent mitjançant un procediment de licitació.

“Molts alcaldes s’hi apunten, però d’altres ho consideren un dret“

“Ha passat a la diputació de Tarragona i a la de Lleida, i ara comencen a apuntar-s’hi molts ajuntaments, malgrat que altres el mantindran perquè ho consideren un dret adquirit dels treballadors”, explica Bea Bonilla, responsable de la FSP (Federació de Serveis Públics) d’UGT de Lleida, que va anotar que l’entrega dels lots de Nadal “no ha d’estar especificada al conveni, perquè en aquest cas és un costum que ve de lluny, de molts anys, i això genera un dret adquirit”. A més, va afegir, “la sentència del Tribunal de Comptes no diu que sigui il·legal, diu que és il·legal si no es tramita correctament”. “Ens ha sorprès, no pel valor sinó perquè feia molt que es repartia”, anota Antonieta Piqué, representant sindical de CCOO a la Diputació, qui coincideix amb Bonilla en dos apreciacions: “No és al conveni, però any rere any s’ha anat respectant l’entrega” i d’altra banda, “ens sap greu, perquè s’elaboraven amb productes de proximitat i això afecta els pagesos i les empreses del tercer sector que solien preparar-los”. “Hauríem d’haver estat informats”, va afegir.

“És aviat per saber com ens afecta, buscarem alternatives”

“Encara és aviat per saber en quina mesura ens afectarà”, expliquen des de l’Associació Alba, una de les entitats del tercer sector que inclou entre el seu catàleg d’ofertes l’elaboració de lots nadalencs, la venda de ls quals suposa una important font d’ingressos en alguns casos. No obstant, els responsables de l’entitat amb seu a Tàrrega, que sol incloure les seues galetes El Rosal a les cistelles, estan convençuts que la supressió dels lots per part de les administracions els afectarà. “Estem estudiant alternatives”, van anotar. “No deixa de ser un cop dur per al sector comercial. Es trobaran a faltar” aquest tipus d’encàrrecs, va explicar Manel Llaràs, responsable de Pimec Comercio a Lleida, que, no obstant, va apuntar que el principal impacte el rebran les entitats socials que es dedicaven a elaborar aquest tipus de productes. La Diputació compra 700 lots per un total de 44.860 euros cada any des del 2021. Pel que fa a l’impacte de la mesura als comptes públics, Llaràs considera que “es tracta d’un dret consolidat dels treballadors, i si no els donen un lot els donaran el seu valor en diners”.