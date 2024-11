L'Associació Alba, sobre la prohibició dels lots de Nadal de Paeria i Diputació: “buscarem alternatives”

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

La decisió de la Paeria de Lleida i la Diputació de suprimir els tradicionals lots de Nadal per als seus treballadors ha agafat per sorpresa tant els sindicats com les entitats socials encarregades d'elaborar-los. Segons fonts d'ambdues institucions, la mesura respon a una sentència del Tribunal de Comptes que condemna aquestes pràctiques si no es tramiten adequadament.

“Encara és aviat per saber en quina mesura ens afectarà”, expliquen des de l’Associació Alba, una de les entitats del tercer sector que inclou entre el seu catàleg d’ofertes l’elaboració de lots nadalencs, la venda de ls quals suposa una important font d’ingressos en alguns casos. No obstant, els responsables de l’entitat amb seu a Tàrrega, que sol incloure les seues galetes El Rosal a les cistelles, estan convençuts que la supressió dels lots per part de les administracions els afectarà. “Estem estudiant alternatives”, van anotar.

“No deixa de ser un cop dur per al sector comercial. Es trobaran a faltar” aquest tipus d’encàrrecs, va explicar Manel Llaràs, responsable de Pimec Comercio a Lleida, que, no obstant, va apuntar que el principal impacte el rebran les entitats socials que es dedicaven a elaborar aquest tipus de productes. La Diputació compra 700 lots per un total de 44.860 euros cada any des del 2021. Pel que fa a l’impacte de la mesura als comptes públics, Llaràs considera que “es tracta d’un dret consolidat dels treballadors, i si no els donen un lot els donaran el seu valor en diners”.

Bea Bonilla, responsable de la FSP d'UGT Lleida, explica que "ha passat a la diputació de Tarragona i a la de Lleida, i ara comencen a apuntar-s'hi molts ajuntaments, malgrat que altres el mantindran perquè ho consideren un dret adquirit dels treballadors". Tot i que l'entrega dels lots "no ha d'estar especificada al conveni", Bonilla remarca que "en aquest cas és un costum que ve de lluny, de molts anys, i això genera un dret adquirit". Per la seva banda, Antonieta Piqué, representant sindical de CCOO a la Diputació, coincideix que "no és al conveni, però any rere any s'ha anat respectant l'entrega" i lamenta que la mesura afectarà "els pagesos i les empreses del tercer sector que solien preparar-los".

La sentència que ha provocat aquesta decisió condemna l'alcalde de Venturada (Madrid) a retornar els 11.710,50 euros que van costar els 110 lots d'ibèrics repartits el 2021 entre treballadors, càrrecs públics i entitats locals. El Tribunal va considerar que es tractava d'una "obligació contreta sense fiscalització prèvia" i "sense que constin els destinataris" ni "es justifiqui el fonament legal que empari la despesa".

Alternatives en estudi

Davant d'aquesta situació, la Diputació de Lleida estudia entregar oli produït a les seves pròpies finques com a alternativa als lots tradicionals. Els sindicats, per la seva part, han proposat aplicar una compensació econòmica a la plantilla per pal·liar la pèrdua d'aquest benefici.