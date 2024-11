Assalten la residència de luxe de Gerard Piqué a la Cerdanya: "Fora pijos"

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Les organitzacions juvenils Arran i Pirineu Viu han alçat la veu contra el monocultiu turístic que, segons afirmen, està ofegant el Pirineu català i amenaçant el futur dels joves de la zona. En una acció reivindicativa, han assenyalat la residència de luxe que el futbolista Gerard Piqué posseeix a la comarca de la Cerdanya, com a símbol d'aquest model que consideren depredador i insostenible.

Segons expliquen des d'Arran i Pirineu Viu, el model turístic imperant està expulsant als joves del lloc on han nascut i crescut, ja que la impossibilitat de pagar-se un habitatge digne els obliga a marxar dels seus pobles. Denuncien que el Pirineu s'ha convertit en un "decorat per a pijos i rendistes" i que els joves es veuen abocats a feines precàries i torns miserables en hosteleria, mentre el territori és destrossat per afavorir l'acumulació de beneficis.

Un model turístic depredador

Des d'aquestes organitzacions juvenils, qualifiquen el model turístic actual de "depredador" i asseguren que "destrossa el territori i les nostres vides per afavorir l'acumulació infinita de benefici, sense miraments per les conseqüències". Afirmen que el Pirineu s'ha convertit en un espai d'oci per a un turisme nacional i internacional que ve a divertir-se a les pistes d'esquí, als camps de golf i a les seves residències de luxe, mentre els joves locals es veuen relegats a un paper secundari.

La turistificació del Pirineu és un fenomen creixent en les últimes dècades. Segons dades de l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), el nombre de places d'allotjament turístic al Pirineu ha augmentat un 20% en els últims 10 anys, mentre que la població jove ha disminuït un 15% en el mateix període. Molts joves es veuen obligats a marxar per la falta d'oportunitats laborals i l'encariment de l'habitatge.

La residència de luxe de Gerard Piqué, un símbol

L'acció d'Arran i Pirineu Viu assenyalant la residència de luxe de Gerard Piqué a la Cerdanya busca posar el focus sobre aquesta problemàtica. Segons expliquen, han escollit aquest símbol del monocultiu turístic per denunciar que "no som un decorat per a pijos i rendistes" i reivindicar un model alternatiu.

La casa de Piqué, valorada en diversos milions d'euros, contrasta amb la realitat de molts joves de la zona que no poden accedir a un habitatge digne. Des d'Arran i Pirineu Viu afirmen que no es tracta d'un atac personal al futbolista, sinó d'una denúncia del model que representa i de les desigualtats que genera.

Alternatives al monocultiu turístic

Davant d'aquesta situació, des d'Arran i Pirineu Viu aposten per un model alternatiu basat en "uns Països Catalans independents, socialistes i feministes" i un "Pirineu viu, lluny de les urpes del capital". Proposen diversificar l'economia de la zona, potenciant sectors com l'agricultura ecològica, la ramaderia extensiva o les energies renovables, i crear llocs de treball de qualitat per als joves.

També reclamen polítiques d'habitatge que garanteixin l'accés dels joves a un habitatge digne i assequible, així com mesures per frenar l'especulació immobiliària i la compra d'habitatges per part de fons d'inversió. Defensen un model de turisme sostenible i respectuós amb el territori i la cultura local, allunyat del monocultiu i la massificació.