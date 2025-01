Mor un agricultor en un accident en un camp de fruiters a Miralcamp

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un agricultor de 71 anys ha perdut la vida aquest dijous en un accident laboral ocorregut en un camp de fruiters situat al Camí d'Arbeca, entre les localitats de Miralcamp i Mollerussa, a la comarca del Pla d'Urgell.

Els serveis d'emergències han rebut l'avís de l'incident poc després de les 14:30 hores. Ràpidament, s'han mobilitzat fins al lloc dels fets diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d'Esquadra i ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

Malauradament, malgrat els esforços dels equips de rescat, no s'ha pogut fer res per salvar la vida de l'agricultor. Les causes exactes de l'accident mortal encara estan sent investigades per les autoritats competents.