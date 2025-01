Mor un agricultor de Mollerussa en un accident en una finca de Miralcamp

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un agricultor de 71 anys veí de Mollerussa i natural de Miralcamp, Francesc Dalmau, va morir a primera hora de la tarda d’ahir en un accident quan treballava a la seua finca de fruiters en aquesta última localitat del Pla d’Urgell. Els serveis d’emergències van rebre l’avís del sinistre minuts després de les 14.30 hores en un camp situat al costat del Camí d’Arbeca, a la zona de les Arroquetes. Pel que sembla, un familiar de l’home va acudir a la finca després que no tornés a casa per dinar. Ràpidament es van activar diverses dotacions dels Bombers de la Generalitat, patrulles dels Mossos d’Esquadra i ambulàncies del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM). Malgrat els esforços, no van poder fer res per salvar-li la vida. Pel que sembla, per causes que s’investiguen, l’agricultor va patir el contratemps al quedar atrapat quan estava podant els arbres amb l’ajuda del tractor i una plataforma.

Val a recordar que dilluns passat es va produir el primer sinistre laboral mortal de l’any a la demarcació. Un operari de 52 anys de Balaguer va morir a primera hora de la tarda en una empresa de prefabricats de Vallfogona de Balaguer (vegeu SEGRE d’ahir).

La finca on es va produir la tragèdia està situada al Camí d’Arbeca, a la zona de les Arroquetes

Per motius que s’investiguen, l’operari va quedar atrapat mentre netejava una tremuja i una vagoneta, segons va informar la policia catalana, que va remetre el cas al jutjat de guàrdia de Balaguer.

Quant als accidents mortals al camp, l’anterior cas es va registrar el passat 27 de novembre a Bovera quan un veí de la Granadella de 41 anys va perdre la vida a l’electrocutar-se en una finca agrícola. El succés es va produir quan una màquina recol·lectora que estava operant a la finca agrícola va tocar uns cables d’alta tensió i va provocar una descàrrega elèctrica. El conductor de la màquina va poder baixar del vehicle però el propietari de l’explotació agrícola, que era al costat seguint els treballs, va patir una forta descàrrega elèctrica.

El passat 2024, entre els mesos de gener i novembre, es van registrar nou accidents laborals mortals a les comarques de Lleida, tres dels quals in itinere (és l’accident que pateix el treballador a l’anar o al tornar del lloc de treball).