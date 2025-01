Un turoperador de Polònia estrena aquest divendres vols d'hivern a l'aeroport de Lleida-Alguaire

Un turoperador de Polònia estrenarà avui vols d’hivern a l’aeroport d’Alguaire. Es tracta de la firma Itaka, que contractarà avions de la companyia Polish Airlines els divendres fins al 21 de març per transportar esquiadors en viatges organitzats a les pistes d’Andorra. Serà el primer operador turístic en dos anys a l’aeroport lleidatà, actualment orientat a usos industrials i de formació. L’inici d’aquests vols coincidirà amb el 15 aniversari d’aquesta infraestructura, que es va inaugurar el 17 de gener del 2010.

Portals de viatges a internet venen bitllets per als vols des de l’aeroport Chopin de Varsòvia fins al d’Alguaire, amb preus a partir de 207 euros. Una vegada aterrin a l’aeroport lleidatà, els viatgers agafaran autocars per viatjar directament a Andorra. Un avió per setmana portarà els nous esquiadors que inicien les vacances i recollirà els que tornen a Polònia.

La firma sueca Quality Travel va ser l’última a operar vols d’hivern a Alguaire i va deixar d’utilitzar l’aeroport lleidatà el 2022. Anys abans, els turoperadors van arribar a ser una part important de l’estratègia de la Generalitat per donar ús a aquesta infraestructura. Entre el 2011 i el 2018, la major part dels vols comercials van correspondre a l’empresa britànica Neilson. Aquesta contractava avions de Thomas Cook, l’històric gegant del sector turístic que va fer fallida l’any 2019 i va deixar els vols d’esquiadors britànics a Alguaire sense possibilitats de continuar.

Actualment, els vols regulars d’Air Nostrum entre Alguaire i Palma i els que opera aquesta mateixa companyia a l’estiu a Menorca i Eivissa són la principal activitat d’aviació comercial de l’aeroport lleidatà.

Tanmateix, el gruix de les operacions d’enlairament i aterratge corresponen a vols de formació de pilots, en especial els de les acadèmies BAA Training i Cesda.

L’aeroport va tancar el 2024 amb un total de 28.112 operacions, un 61% més que l’any anterior. Aquest creixement s’atribueix en gran manera a l’activitat de les acadèmies de vol, però també a les maniobres de pràctiques que organitzen aerolínies com per exemple Vueling, Volotea i, més recentment, Air France.