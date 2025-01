Les Borges Blanques diversifica la fira i l'obre a olis més enllà de les Garrigues

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Productors d'oli de les Garrigues, altres punts de Catalunya i fins i tot de la resta d'Espanya participen en la 28 Fira de l'Oli de les Borges, que vol reforçar la seua capitalitat en el sector obrint-se a més varietats i posant en valor la cultura de l'oli. Amb aquest objectiu va inaugurar l'Oleoteca, que acollirà tastos i activitats formatives i culturals.

La Fira de l’Oli de les Borges Blanques va arrancar ahir la 28 edició obrint-se a productors i varietats d’altres zones de Catalunya i fins i tot de la resta d’Espanya, amb la finalitat de reforçar el paper de la capital de les Garrigues com a referent en el sector oleícola. El certamen dona aquest any més protagonisme als petits productors i amplia el recinte firal, que supera ja els 6.000 metres quadrats amb mig centenar d’expositors, dels quals una trentena són productors d’oli.

Tallers, degustacions, jornades tècniques i presentacions de productes són alguns dels actes que se celebraran fins demà per “posar en valor la cultura de l’oli i homenatjar la terra”, segons va afirmar l’edil de promoció econòmica de les Borges, Xavier Bueno, durant l’acte inaugural. Per la seua part, l’alcalde, Josep Farran, va insistir en la necessitat de “desplegar activitats tot l’any i mantenir un compromís en el sector”.

“El certamen recull la pluralitat de models de producció i emprenedoria, una obertura que concebem en el sentit més ampli de la paraula”, va dir Farran, que va fer menció a l’amenaça que pot suposar un projecte com Nova Tracjusa per a la percepció de la marca DOP Les Garrigues. Van intervenir també en la inauguració el president de la Diputació, Joan Talarn, el president del consell de les Garrigues, Antoni Villas, i la directora general de Comerç de la Generalitat, Marta Angerri, que va reivindicar la importància de les fires.

A banda de productors de les Garrigues, n’hi va haver d’altres comarques com el Pallars Jussà o la Terra Alta i un d’Andalusia. Maria Carrascoda, del molí Hojanegra de Jaén, va dir que “és el tercer any que venim i ens sentim molt ben acollits. Treballem amb la varietat picual, diferent de l’arbequina, i el nostre oli es ven bé”. Tanmateix, aquest nou rumb del certamen també té detractors. Enric Dalmau, president de la DOP Les Garrigues, va afirmar que “és bo obrir noves oportunitats, però no podem oblidar que la fira serveix per promocionar els nostres productes”.

“Fem política quan anem a fer la compra”

El cuiner, escriptor i divulgador Pep Nogué va ser distingit amb el premi Cultura de l’Oli de les Borges ahir, durant la inauguració de la fira. Actual presentador del programa La Fonda de Catalunya Ràdio, fundador del Culinary Institute of Barcelona i amb una dilatada trajectòria d’investigació de les arrels gastronòmiques catalanes i de la defensa de l’oli, va reivindicar durant el seu discurs que “fer política i fer país no es fa únicament enaltint una senyera, sinó donant valor al nostre entorn, comprant productes de proximitat”. “Com volem viure al nostre territori si després ens fixem només en el preu, sense tenir en compte l’origen del que mengem?”, va preguntar Pep Nogué, que també va recordar que “sense pagesia no hi ha ni cuina ni futur”.