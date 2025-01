Roben un escut heràldic a Fraga

La Guàrdia Civil investiga un robatori que hi va haver a finals de setmana d’un escut heràldic a Fraga, que ja ha localitzat i està custodiant. Es tracta de l’escut de la família Cabrera, un element patrimonial que té més de 100 anys d’història i que va ser arrancat dijous passat de la façana de Ca Lafuerza, al carrer Major. Un particular va denunciar divendres l’espoli davant de la Guàrdia Civil, que va obrir una investigació. L’Associació d’Amics i Veïns del Centre Històric de Fraga va informar ahir a la tarda que “després de quatre dies intensos, amb l’assessorament per part d’una pèrit forense patrimonial i de posar-ho en coneixement tant de Guàrdia Civil com de Policia Local, avui [per ahir] ens confirmen els esmentats organismes que l’escut està localitzat i custodiat”.

En aquest sentit, va afegir que “a partir d’ara es faran les diligències necessàries amb la delegació de Patrimoni d’Aragó per seguir els passos legals corresponents”. L’entitat va recordar que “forma part del poc patrimoni de Fraga que queda visible i sense espoliar i que continuem insistint perquè es protegeixi”. Per a això, consideren necessària “la intervenció de l’ajuntament perquè no continuï passant això ja que tenim elements patrimonials únics com és l’Arc del Barranc, la degradació del qual és visible”.

L’escut se l’hauria emportat un aficionat local a les antiguitats, segons assenyalen fonts solvents.