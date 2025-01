La plantilla de la Paeria de Balaguer exigeix cobrar 70 hores més del 2024

La plantilla de treballadors de la Paeria de Balaguer es va manifestar ahir al vestíbul de l’ajuntament per reclamar el compliment de l’acord del calendari laboral del 2024 pactat entre la Paeria i el comitè d’empresa, que incloïa mesures per compensar un excés de 70 hores. El personal assegura que el consistori ara qüestiona el model per calcular les hores del calendari laboral i “ha sol·licitat un nou informe a una assessoria externa per validar l’acord firmat”, van dir. Els treballadors van acordar en assemblea accions per manifestar el seu desacord, com aturades setmanals de 10 minuts davant la Paeria. Es preveu que aquest dijous acudeixin al ple municipal per demanar explicacions i una resolució definitiva per al calendari laboral del 2024 i el 2025.

El regidor de Règim Intern de la Paeria, Jesús Cienfuegos, va explicar que “existeix una discrepància amb les hores dels dies personals. En la proposta dels sindicats no es descompten els dies personals i el resultat és un excés de 70 hores”. Va afegir que la Paeria s’ha de regir “tal com marca l’administració i els dies personals s’han de descomptar”. “Hem de complir la llei, ser rigorosos i parar l’actual desbloqueig administratiu”, va dir. L’abril del 2024, el comitè d’empresa va presentar una proposta de calendari laboral, que va ser aprovada per decret i en un ple i que incloïa mesures per compensar l’excés de 70 hores.

Al juny, l’equip de govern va acordar revisar el decret, anul·lar-lo i demanar un informe a la comissió jurídica assessora, ja que l’àrea d’Intervenció va advertir que el càlcul d’hores “podria ser poc correcte”. Al desembre, la comissió va emetre un informe desfavorable a la revisió del decret i el 23 de desembre es va acordar al ple aixecar la suspensió del calendari i acatar el dictamen.

Representants dels treballadors van apuntar que aquest gener s’ha tornat a “qüestionar el càlcul d’hores i s’ha sol·licitat un altre informe a una assessoria externa”. Per la seua part, l’alcaldessa, Lorena González, va assenyalar la voluntat d’aconseguir validar l’acord tan aviat com sigui possible per al 2024 i aquest 2025 i “ assegurar-nos que complim la llei”, va dir.