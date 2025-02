Propietaris de finques d’Alcarràs tallen el camí de Montagut per protestar per les expropiacions

Publicat per Segre Imatges: Amado Forrolla Verificat per Creat: Actualitzat:

Una quinzena de propietaris de finques d’Alcarràs, agrupats a la plataforma d’afectats per les línies d’alta tensió dels macroparcs solars que les empreses Ignis i Solaria promouen en aquesta localitat del Segrià, s'han mobilitzat aquest dimecres per exigir una resposta i un acord amb preus “realistes” per l’expropiació de finques. Els manifestants han tallat el camí de Montagut.

Un portaveu de l’entitat, Francisco Fontanals, va explicar ahir que es demanen unes indemnitzacions “d’acord amb l’afectació” i que, ara per ara, “les quanties que ens plantegen són insuficients”. “No hi estem d’acord i només ens queda manifestar-nos”. Dilluns van vetar l’entrada de material a les finques d’Alcarràs.