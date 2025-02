Forestalia dona per fet que no farà la MAT que havia de travessar el Segrià i les Garrigues

Forestalia dona per fet que no construirà la polèmica línia de molt alta tensió (MAT) de 400 kV que havia de creuar 14 municipis del Segrià i les Garrigues. Així ho va afirmar ahir una portaveu de l’empresa, que va confirmar que això és a causa d’un informe ambiental desfavorable emès per la Generalitat. La firma valora que això impedirà de tirar endavant el projecte, conegut com Lupus. Era l’última de les tres MAT que aquesta societat mercantil va impulsar anys enrere per portar a l’àrea metropolitana de Barcelona l’energia de nombrosos parcs eòlics i solars previstos a Aragó. Les altres dos, que havien de travessar el Pallars Jussà i Tarragona, van ser desestimades també per informes ambientals en contra de l’administració catalana.

Tant l’autorització de la MAT del Pirineu lleidatà com la que travessava Tarragona corresponia a l’Estat, al travessar les comunitats autònomes d’Aragó i Catalunya. El ministeri de Transició Ecològica les va atorgar, malgrat que les va condicionar al fet que la Generalitat emetés informes ambientals favorables. L’administració catalana no ho va fer i els dos projectes van quedar finalment rebutjats.

Diferent és el cas de la MAT del pla de Lleida, el vistiplau estatal de la qual no estava condicionat, en principi, a la ratificació de l’Executiu català. Tanmateix, aquest s’havia de pronunciar sobre una qüestió pendent, i que ha resultat tenir un pes inesperat.

L’autorització ambiental de la MAT del pla de Lleida requeria que el promotor fes millores al projecte inicial, i corresponia a la Generalitat avaluar si les mesures plantejades eren adequades i suficients. Fonts del departament de Territori van explicar que han remès el seu informe al ministeri de Transició Ecològica i van recalcar que correspon a l’Estat emetre la resolució final. Tanmateix, la portaveu de Forestalia va apuntar que, davant del pronunciament en contra de la Generalitat, l’empresa espera que el Govern espanyol es pronunciï en el mateix sentit.

Manel Solé, alcalde de la Granja d’Escarp, es va mostrar satisfet per la desaparició de la MAT. El seu ajuntament és un dels contraris a aquest projecte. Tanmateix, va advertir que “sense una política energètica per impulsar a Catalunya les centrals solars i eòliques que tenen el consens del territori, sorgiran altres projectes per satisfer el creixent consum d’energia renovable que exigeix la Unió Europea”. Precisament, Forestalia ha posat en marxa el projecte d’una línia d’alta tensió de 220 kV a través del Segrià i les Garrigues per portar a Barcelona energia produïda a Aragó. La Diputació coordina les al·legacions entre els 17 municipis afectats.

Negociació al cap de 2 dies de boicot a les plantes solars

L’empresa promotora de la línia per evacuar l’energia de les grans centrals solars d’Ignis i Solaria a Alcarràs s’ha avingut a negociar nous preus per les expropiacions de terrenys per a aquesta infraestructura elèctrica en aquest municipi del Segrià. Els afectats, una quinzena, es van reunir ahir amb representants de l’empresa i “les primeres valoracions són bones, sembla que podrem arribar a un consens”, va explicar un dels propietaris, Sisco Fontanals. Les dos parts es van emplaçar a estudiar noves “valoracions” i, a partir de la setmana vinent, avaluar cada cas. Abans d’aquesta reunió, ahir van tornar a tallar els quatre accessos a les obres de les plantes solars com a mesura de pressió, si bé aquest acte de protesta va acabar al migdia. Tot i això, més d’un centenar d’empleats es van quedar sense poder arribar al seu lloc de treball.