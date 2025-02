Condemnen l'ajuntament de la Seu a pagar 68.249 euros pel soroll d'un pub

Publicat per Laura García Redactora Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El jutjat Contenciós número 1 de Lleida ha condemnat l’ajuntament de la Seu d’Urgell a indemnitzar amb 68.249,46 euros un matrimoni de la localitat pels danys morals causats per no detenir els sorolls nocturns continuats –de l’estiu del 2013 fins a l’estiu del 2018– que procedien d’un pub situat a sota del seu habitatge al carrer Mare Janer. La jutge estima la demanda de responsabilitat patrimonial interposada pels afectats, representats per Esther Sancho, del Despatx Simeó Miquel, i considera, en una sentència de dilluns passat, que “l’activitat de l’establiment públic de sota del domicili dels actors, malgrat les seues contínues denúncies, no va ser objecte d’una adequada i eficaç actuació municipal que evités la immissió de sorolls en el seu àmbit personal d’intimitat”. Argumenta que “el soroll, en la societat dels nostres dies pot arribar a representar un factor psicopatogen i una font permanent de pertorbació de la qualitat de vida dels ciutadans”.

La lletrada Esther Sancho explica que la sentència “acredita que en el seu dia el consistori, sabent la situació de la falta d’aïllament del local, de la falta de control periòdic, de l’incompliment reiterat d’horaris i del fet que fins i tot s’havia manipulat el limitador de so per part del titular del pub, va imposar multes irrisòries que no van dissuadir l’establiment de prosseguir amb els incompliments”. A més, el matrimoni afectat va haver d’interposar un primer recurs contenciós per la via de protecció dels drets fonamentals per aconseguir el tancament del local, que va seguir un segon plet en reclamació de danys i perjudicis, ja que l’anterior consistori no va voler reconèixer la indemnització en la via administrativa al qual tenien de dret, explica l’advocada.

L’activitat del local “no va ser objecte d’una adequada i eficaç actuació municipal”, diu la sentència

Els afectats, ja jubilats, van viure més de quatre anys sense descans nocturn durant sis dies a la setmana, sense poder portar els nets a l’habitatge ni fer vida normal. A més, la dona va haver de rebre tractament mèdic a l’Arnau de Vilanova, amb els corresponents desplaçaments des de la Seu, per l’agreujament d’una psoriasi a causa de l’angoixa i la sensació d’impotència.

Partint d’aquest raonament, la jutge ha fixat uns danys morals de 6.000 euros anuals per a cadascun dels dos afectats que, multiplicats per quatre anys, 10 mesos i 13 dies d’exposició continuada a soroll al seu domicili, ha donat lloc a la condemna de 68.249,46 euros, amb interessos inclosos. La sentència no és ferma i es pot recórrer davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Tanmateix, segons la lletrada, l’actual consistori ha verbalitzat als afectats que l’acatarà.