Un veí de Sanaüja, traslladat greu en helicòpter al Vall d’Hebron de Barcelona a l’intoxicar-se amb vernís

Publicat per Albert Guerrero Periodista REDACCIÓN Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home d’uns 60 anys va ser evacuat aquest dimecres al matí en helicòpter a l’Hospital Vall d’Hebron de Barcelona després d’intoxicar-se amb vernís a casa seua, a Sanaüja. L’afectat hauria inhalat aquest producte químic a causa d’uns treballs que va fer a l’interior d’un celler del domicili. El pronòstic era greu quan va ser traslladat, segons va informar el Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Els serveis d’emergència van ser alertats a les 10.05 hores de l’incident, un domicili del carrer Escots d’aquesta localitat de la Segarra. Al lloc van acudir dos dotacions dels Bombers de la Generalitat i dos ambulàncies i un helicòpter medicalitzat del SEM. Per causes que es desconeixen, l’home hauria inhalat el producte líquid durant uns arranjaments a l’interior del seu domicili. Pel que sembla, va ser un familiar de l’afectat qui se’l va trobar inconscient després que no li contestés al telèfon. El ferit s’hauria trobat malament i s’hauria desmaiat. Des dels Bombers van afirmar que estava inconscient quan van arribar. Després de ser atès in situ, va ser traslladat en helicòpter al Vall d’Hebron amb pronòstic greu. Per la seua part, els efectius dels Bombers van ventilar l’immoble i cap a les 12.00 hores del migdia van donar el servei per acabat.

Per una altra banda, els Bombers van treballar ahir en l’extinció d’un foc de xemeneia en una casa de la Granja d’Escarp. L’incendi es va declarar a les 11.20 hores al carrer Escoles de la localitat.