Escoles rurals potencien les portes obertes per captar nous alumnes

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Les escoles rurals, especialment aquelles amb pocs alumnes que podrien arribar a tancar per falta d’inscrits, potencien les jornades de portes obertes per ensenyar els seus projectes educatius i així intentar captar nous alumnes.

És el cas, per exemple, de la ZER El Sió, formada per tres escoles de Butsènit d’Urgell, Preixens i Puigverd d’Agramunt, que ha posat en marxa una campanya a Instagram en la qual docents, exalumnes o familiars d’alumnes expliquen la seua experiència en primera persona i els avantatges de les escoles rurals (vegeu SEGRE d’ahir).

Aquesta campanya va ser iniciativa d’Anna Calafell, la mare d’una alumna de l’escola de Butsènit, que va agradar a la ZER i en la qual s’ha bolcat tota la comunitat educativa.

L’escola de Maldà, per la seua part, també ha programat jornada de portes obertes per al dia 8 de març, d’11 a 13 hores. El centre convida a descobrir aquesta “escola petita, pública i de poble” amb el “medi natural com a principal aliat amb què estem en contacte permanent”, “el descobriment de l’entorn com a camp d’aprenentatge”, “l’atenció individualitzada amb l’alumne com a centre de l’aprenentatge” i “la propera i activa relació amb les famílies”.