Circula fent ziga-zagues per l'A-2, s'estimba, quadruplica el límit d'alcoholèmia i acaba denunciat

Els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir aquest cap de setmana a l'autopista A-2 al seu pas pel Pla d'Urgell després de rebre diverses alertes sobre un vehicle que circulava fent ziga-zagues, posant en perill tant la seva seguretat com la de la resta d'usuaris de la via. Segons han confirmat fonts policials, el conductor va acabar accidentant-se a baixa velocitat contra la tanca lateral després que els agents desviessin preventivament el trànsit per evitar un possible accident més greu.

Un cop identificat el conductor, que va resultar il·lès, els agents li van practicar la prova d'alcoholèmia. El resultat va ser contundent: 1,18 mg/l d'alcohol en aire expirat, una xifra que multiplica per gairebé quatre vegades el límit legal permès, fixat en 0,25 mg/l per a conductors generals i 0,15 mg/l per a novells i professionals.

Davant d'aquesta situació, els agents van denunciar penalment el conductor per un presumpte delicte contra la seguretat viària. Cal recordar que, segons el Codi Penal, conduir amb una taxa d'alcohol superior a 0,60 mg/l en aire expirat constitueix un delicte que pot comportar penes de presó de tres a sis mesos, multes econòmiques o treballs en benefici de la comunitat, a més de la retirada del permís de conduir per un període d'entre un i quatre anys.