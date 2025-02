Un veí de Torregrossa enxampa tres lladres quan intentaven entrar de matinada a la seua casa

Publicat per segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dilluns a Lleida tres homes d'edats compreses entre els 20 i 25 anys, acusats d'intentar perpetrar un robatori amb força en un domicili situat al municipi de Torregrossa. L'incident va tenir lloc cap a les 02:30 de la matinada quan el propietari de l'habitatge, ubicat al carrer Joan Blanch, va sorprendre els presumptes lladres quan intentaven forçar la porta d'accés a la seva residència. Els sospitosos, que anaven vestits amb roba fosca per passar desapercebuts, van fugir ràpidament amb un vehicle en veure's descoberts.

Gràcies a la ràpida actuació del veí, que va alertar immediatament al telèfon d'emergències 112, els Mossos d'Esquadra van poder activar diversos dispositius de control a la zona. Poc després, una patrulla policial destinada a Lleida va detectar un vehicle sospitós a la rotonda que connecta l'N-II amb l'avinguda de Madrid. En observar el control policial, els ocupants del vehicle van intentar eludir els agents, iniciant una fugida en direcció al barri de la Mariola que va derivar en una persecució policial. Finalment, els agents van aconseguir interceptar el vehicle a l'avinguda de l'Exèrcit, procedint a la detenció dels tres individus.

Material incriminatori trobat al vehicle dels detinguts

Durant l'escorcoll del vehicle, els agents van localitzar diversos elements que vinculaven els detinguts amb l'intent de robatori a Torregrossa. Entre els objectes confiscats es trobava roba de color fosc, similar a la que va descriure el propietari de l'habitatge, així com un ampli ventall d'eines especialitzades per cometre robatoris. El material requisat incloïa guants per evitar deixar empremtes, diverses gorres per ocultar els seus rostres, uns talla cables, una palanca tipus pota de cabra —utilitzada habitualment per forçar portes i finestres—, tenalles de precisió i diversos tornavisos de diferents mides i tipologies.

Aquest tipus d'instrumental és freqüentment emprat per bandes especialitzades en robatoris en domicilis, ja que permet l'accés forçat a habitatges sense generar excessiu soroll, minimitzant així el risc de ser descoberts. La troballa d'aquestes eines reforça la hipòtesi que els detinguts no actuaven de manera improvisada, sinó que comptaven amb experiència i preparació per dur a terme aquest tipus de delictes.

Investigació oberta per possible vinculació amb altres robatoris

Segons han informat fonts dels Mossos d'Esquadra, els tres homes, de 20, 23 i 25 anys respectivament, van ser formalment detinguts com a presumptes autors d'un delicte de robatori amb força en grau de temptativa. No obstant això, la investigació roman oberta, ja que els investigadors no descarten que els detinguts puguin estar implicats en altres delictes contra el patrimoni.