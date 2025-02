L’ajuntament reclama tenir una comissaria de Mossos d’Esquadra

Publicat per C. MARSIÑACH Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Guissona reclama una comissaria de Mossos d’Esquadra al municipi. El ple d’ahir va aprovar una moció d’ERC que insta el departament d’Interior a reforçar la presència policial a la localitat. Segons l’alcalde, Jaume Ars, el consistori fa temps que ho reclama a la Generalitat. “Continuarem insistint per cobrir aquesta necessitat, no tant per temes de seguretat, sinó per facilitar els tràmits administratius de la població amb els Mossos”, va afirmar.

Segons les últimes dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya, Guissona té una població de 7.586 habitants. Ara disposa de la Guàrdia Municipal, un cos de vigilants sense les atribucions pròpies d’una policia local, i l’ajuntament preveu dotar-lo de dos noves places, una de coordinació.

Així mateix, el portaveu d’ERC, Josep Esquerra, va exposar que, encara que les funcions de la Guàrdia Municipal són àmplies i rellevants per a la convivència ciutadana, són molt limitades. “No poden recollir denúncies ni investigar delictes, els quals han de ser comunicats a les autoritats competents”, va detallar.

L’octubre del 2023, Interior va impulsar les comissaries de proximitat, instal·lacions conjuntes per a Mossos d’Esquadra i policies locals, amb l’objectiu d’instaurar un model policial més pròxim a la gent i vinculat amb el territori. Se’n van implementar un total de deu, en alguns casos en municipis amb una densitat de població inferior a Guissona. És el cas de Moià (6.715 habitants), Falset (2.875), Gandesa (3.160), Móra d’Ebre (5.539), les Borges Blanques (6.340) i Montblanc (7.539).

Segons Esquerra, encara que Guissona no sigui capital de comarca, té una àrea d’influència de 10.000 habitants. “Si necessiten realitzar algun tràmit policial no els queda més remei que desplaçar-se a Cervera i cal recordar que el transport públic és molt limitat”, va dir. L’any 1998, l’ajuntament va adequar un espai per als Mossos a les antigues dependències policials de la plaça Bell Pla. Els agents es traslladaven a Guissona una o dos vegades per setmana perquè la població pogués realitzar tràmits administratius, un servei que va deixar de prestar-se fa anys. El 2020 el ple ja va aprovar per unanimitat una moció d’ERC que sol·licitava una comissaria de Mosssos.

Multes d’entre 50 i 200 euros per no recollir excrements dels gossos

En el ple d’ahir també es va aprovar la modificació del reglament de Benestar Animal. Segons l’alcalde, Jaume Ars, s’ha ajustat la terminologia, ja que no s’adequava a la normativa actual. A més, en un altre article s’han incorporat sancions per als propietaris que no recullin els excrements dels seus gossos a la via pública. S’enfrontaran a multes d’entre 50 i 200 euros.

Val a recordar que, el gener passat, l’ajuntament va impulsar una nova campanya de sensibilització perquè els propietaris de mascotes compleixin amb l’ordenança de Benestar Animal. D’una banda, es realitzaran controls aleatoris de xip i de cens municipal, tal com exigeix la llei a nivell estatal. I d’altra banda, els agents també incrementaran la vigilància per evitar excrements de gos a la via pública i s’aplicaran sancions a aquelles persones que no els recullin. D’aquesta manera, l’objectiu és millorar la neteja de la via pública.