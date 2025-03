El CAP del Pont de Suert rebutja atendre d’urgència una dona pel criteri d’una IA

El CAP del Pont de Suert va rebutjar atendre d’urgències una veïna de la localitat, Concepció Casau, que va acudir el 30 de gener amb un fort dolor en una oïda. Allà la van enviar de tornada a casa sense que l’examinés abans cap metge ni infermera, ni tan sols a efectes de triatge per determinar si la seua malaltia era greu o no. La decisió es va basar únicament en el criteri de l’aplicació informàtica de Programació per Motius, que fa servir tecnologia d’intel·ligència artificial (IA). Salut l’ha desplegat ja en centres de tot Catalunya.

Casau va haver d’esperar a tenir cita amb el seu metge de capçalera l’endemà perquè li diagnostiquessin una otitis i la tractessin amb antibiòtics. La seua filla, Mònica Ricou, va presentar una queixa pel tracte al CAP i va rebre la resposta de l’administració aquesta setmana.

Des de la gerència d’Atenció Primària de les comarques del Pirineu no van apreciar cap problema en l’actuació del CAP del Pont de Suert. Així es desprèn de la seua resposta a Ricou, en la qual expliquen que les administratives del centre de l’Alta Ribagorça assignen les visites als professionals sanitaris “en funció de l’algoritme del programa de Programació per Motius”. Van afegir que “el tenim a tots els centres d’assistència primària de l’Institut Català de la Salut (ICS)” i que s’utilitza per “optimitzar el temps dels nostres professionals”. La Generalitat va anunciar la seua posada en marxa el 2023 i el desplegament a les comarques de Lleida un any després, el 2024.

La resposta afegeix que una otitis “no es considera motiu de programació urgent”, si bé el diagnòstic no va arribar fins l’endemà, quan Casau va poder veure el seu metge de capçalera. Així ho va fer notar la seua filla, jurista de professió, especialitzada en dret de la salut i docent a la UOC. Ricou es va mostrar disconforme. “Com pot el personal administratiu d’un CAP enviar a casa una persona sense ser atesa, quina facultat mèdica té?”, va criticar. Va recalcar que la seua mare “és pensionista i té dret a urgències” i que aquest procediment perjudica en especial les persones d’edat avançada, i va exigir aclarir quina normativa l’empara.

“Què pot saber un ordinador sobre el que a mi em fa mal?”

“Sempre que havia anat al CAP m’havien atès, aquest ha estat el primer cop que he marxat sense que em visitessin”, va explicar Concepció Casau, veïna del Pont de Suert. Va anar al CAP amb mal d’orella, però només la va atendre el personal administratiu, que va consultar l’aplicació informàtica per determinar si podien atendre-la. La negativa que va rebre la va deixar perplexa. “Em van dir que no em podien donar cita perquè no entrava a l’ordinador, però què pot saber un ordinador sobre el que a mi em fa mal?”, va dir Casau. “Vaig marxar disgustada”, i va apuntar que la sorpresa pel rebuig d’atendre-la va fer que ni tan sols es plantegés discutir. La seua filla va presentar després una queixa formal.