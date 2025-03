Deixa un cotxe en un pàrquing i l’hi tornen ratllat, utilitzat i multat

Olatz, una veïna de les Borges Blanques, va denunciar ahir que l’octubre passat va deixar el seu cotxe en mans de l’empresa Good Parking abans d’agafar un avió per anar-se’n de vacances. Quan va arribar a l’aeroport del Prat, a Barcelona, i l’empresa li va tornar el seu vehicle, aquest presentava un lateral ratllat, estava brut i, a més, va poder comprovar que tenia gairebé 500 quilòmetres més que quan ella el va deixar. Com va explicar a El contenidor d’El món a RAC1 i després a SEGRE, va pagar 43 euros perquè li guardessin el cotxe mentre estava de vacances, la qual cosa, entre altres qüestions, li assegurava que el vehicle estaria en una zona coberta. “Tot just veure’l vaig veure que estava ratllat el lateral, estava brut i el dipòsit estava a menys d’un quart de capacitat, quan jo no el vaig deixar així”, va assenyalar. Davant la sospita més que evident que havien utilitzat el vehicle en la seua absència, va denunciar els fets davant dels Mossos. “No sabia què havia passat amb el meu cotxe i volia deixar constància que jo no l’havia utilitzat”, va destacar. Les seues sospites es van confirmar tres setmanes després, quan li va arribar una multa de 100 euros de radar de Viladecans. En tot moment va intentar solucionar-ho amb l’empresa. “Vaig anar fins a l’oficina d’aquesta empresa i em van donar 50 euros per la gasolina i un número de pòlissa”, va dir. Tanmateix, la seua assegurança no li cobreix els danys ja que la companyia assegura que es tracta d’un contracte privat entre l’empresa i ella. El pèrit sí que va fer una valoració dels desperfectes al vehicle, que ascendeixen a 970 euros. A més del lateral ratllat, té un cop al frontal del conductor que assegura que no tenia quan va deixar el cotxe. “No sé què han fet amb ell durant tot aquest temps”, va denunciar. Mentrestant, no va rebre cap solució més per part de l’empresa amb la qual va contractar el servei. Va afegir que un dia li va trucar un responsable de la firma i li va cridar “tu vols guanyar-te 900 euros per la cara. Saps el que és treballar? Doncs ves a treballar”. Aquesta veïna de les Borges ja ha iniciat ara el procediment per reclamar davant l’Agència Catalana de Consum. “No puc contractar un advocat i posar-me en un plet que em costarà més diners sense saber si recuperaré alguna cosa. Ara explico el meu cas per si pot ajudar algú i evitar que li passi el mateix.”