Presó pels 200 grams de ‘coca’ en una caixa forta

El jutjat de guàrdia de Lleida va decretar ahir presó provisional per al veí de les Borges Blanques de 32 anys que va ser detingut dijous acusat de tràfic de cocaïna (vegeu el SEGRE d’ahir). Val a recordar que els investigadors van trobar 200 grams de cocaïna en roca i 20.115 euros. La substància estupefaent estava oculta en una caixa forta camuflada en un forat sota del parquet i al domicili hi havia una altra caixa forta “més visible” com a esquer per si eren víctimes d’un narcoassalt. La seua parella, de 27 anys, que també va ser arrestada, va quedar lliure després de declarar a comissaria amb l’obligatorietat de comparèixer davant del jutge quan sigui requerida. L’empresonat té antecedents.

Un dels aspectes que han de determinar els Mossos d’Esquadra és el valor econòmic de la droga confiscada. Val a recordar que la cocaïna era en roca –més puresa– i no estava tallada. Aquesta última és la que arriba al comprador final i es ven a uns 60 euros el gram. És a dir, que, com a mínim, el valor de la substància intervinguda seria de 12.000 euros en el mercat il·lícit però presumiblement és molt més elevat.

L’habitatge de la parella, a la partida Rubinals, estava blindat amb càmeres. Els investigadors van detectar una casa amb set càmeres de videovigilància, detectors de moviment i focus nocturns.

Així, davant les mesures de seguretat a l’immoble, van decidir arrestar els sospitosos quan estiguessin fora de la casa, evitant així la destrucció de les evidències davant d’un assalt directe. Després d’això van escorcollar l’habitatge. En una habitació, sota el parquet i una tarima de fusta, en un forat, hi havia una caixa forta ancorada al formigó. Allà guardaven la droga i 20.115 euros en un paquet envasat al buit. A la casa també hi havia una bàscula de precisió i una pistola semiautomàtica del calibre 45 carregada amb deu projectils, a més de detectors volumètrics i càmeres interiors. Així mateix, hi havia una altra caixa forta més accessible com a esquer per si eren víctimes d’un narcoassalt.