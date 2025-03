La sopa curativa més universal

Publicat per EDUARDO BAYONA Periodista Lleida Creat: Actualitzat:

1- El secret. La farigola seca. 2- El brou. Cou mentre es prepara el plat. 3- La base. Pa tendre. 4- Suport. Afegeix all. 5- Reforç. Posa un raig d'oli. 6- Opcional. Un ou. 7- Infusió. S'escalda el plat. 8- I bon profit. A menjar. - CASA LEONARDO

“Aquesta és la millor sopa que hi ha”, resumeix Angeleta Farré, la veterana cuinera d’Avellanos (Senterada), que ha fet un vídeo amb la recepta de sopa de timonets (farigola) que s’ha viralitzat i ha donat la volta al planeta amb més d’un milió de reproduccions (i gairebé 33.000 likes i més de 1.200 comentaris) al perfil d’Instagram de Casa Leonardo, la casa de turisme rural de Senterada, amb una cuina econòmica, l’antiga de llenya, on la va preparar fa un mes.

“Crec que s’ha fet viral perquè a la gent, en aquest món cada vegada més accelerat i industrialitzat, li recorda la seua infància i com es menjava abans”, explica Mireia Font, de Casa Leonardo. “Quan la veuen, la gent recorda que el pa era una cosa sagrada a les cases, on va ser fonamental per sobreviure després de la guerra. Per això se li feia la creu que li continua fent l’Angeleta abans de tallar-lo. Hi ha una connexió amb ancestralitat”, anota.

La mateixa sopa, com les d’all, les de romer, les de porro o les de pa en general, tan reconstituents com apartades de les dietes de la modernitat i l’estrès, formen part d’aquesta connexió ancestral. “Si no et trobaves bé, una sopa de farigola sempre t’arreglava el cos”, apunta Font.

L’arbust que serveix de base al brou, freqüent tant al pla com en altituds de fins a 2.500 metres, té propietats digestives, expectorants, tòniques i antiinflamatòries. Fa segles que el plat, que inclou pa, oli, sal, pebre, aigua i opcionalment ou, està integrat a la cuina pallaresa del menjàvom del qual tenívom.

La sopa de timonets es va colar fa unes setmanes a la llista dels dotze millors brous curatius del món que va seleccionar l’NPR (Ràdio Nacional Pública dels EUA) gràcies a dos periodistes freelance establerts a Barcelona, el francès Matteu Fogotto i la italiana Matilde Gattoni, que l’havien provat en una visita a Casa Leonardo fa uns mesos.

“Portem també el bar de Senterada, però no hi fem menú. La cuinem de vegades, però no tots els dies, a la casa rural. Ells la van provar allà”, recorda Font. “Es van assabentar que la cadena buscava dotze sopes curatives, li van proposar la de farigola i la cadena la va seleccionar i els va encarregar el reportatge”, explica la responsable de Casa Leonardo. Van contactar, van triar la cuina antiga de la casa rural com a escenari, pel seu aspecte tradicional, van parlar amb l’Angeleta i aquesta va encendre el fogó.

Això era el 5 de febrer, dimecres. “Se’m va ocórrer gravar-ho i pujar-ho a internet, sense cap pretensió”, recorda Font. Al matí següent ja tenia 130.000 visualitzacions, i en menys d’un mes havia superat el milió. I el comptador no para.