Reclamen agilitzar l’expedient de l’escola de Guissona per l'incident entre alumnes als lavabos

La família de Guissona que va denunciar un incident entre alumnes de sisè amb alumnes de primer de Primària als lavabos del col·legi Ramon Faus i Esteve a l’hora del menjador (una d’elles hauria tractat, i en algun cas aconseguit, posar els caps de les menors al vàter) va insistir ahir a demanar “celeritat” a la conselleria d’Educació per resoldre el recurs presentat explicant els fets.

El centre va proposar mesures correctores per a les dos alumnes de sisè. A una se li van aplicar mentre que a l’altra encara no perquè la seua família va firmar la proposta al·legant que ella no ho va fer, segons la versió de la denúncia.

La família que ha fet públics aquests fets (les altres dos famílies de les alumnes de primer afectades van descartar denunciar-los a aquest diari) va reiterar aquest dimarts la seua petició d’accelerar el tancament de l’expedient, alhora que va aplaudir la predisposició de la direcció del centre i de l’AFA. Avui es compleix un mes dels fets, per la qual cosa demanen “agilitat” a la Generalitat. La conselleria va explicar que el centre segueix el protocol ordinari d’atenció de situacions disciplinàries i que preveuen més reunions per resoldre el conflicte.