Obres a Sellui un mes després de l’esllavissament de roques

Sellui ha començat aquesta setmana els treballs per estabilitzar el pendent que, fa un mes, va patir un despreniment que va afectar habitatges del poble. Aquesta intervenció busca reforçar el terreny i evitar noves allaus. En els últims anys, ja s’havien registrat despreniments de menor magnitud a la zona, la qual cosa va motivar un projecte per assegurar-la, però els treballs no van arribar a portar-se a terme. Ara, la Diputació finançarà el 90 per cent del cost de les obres, que ha augmentat dels 104.000 euros inicials als 262.000 euros.

L’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya assumirà la direcció del projecte i la memòria de les obres. A banda de l’estabilització del pendent, s’han iniciat treballs per desembarassar el carrer on es van acumular 40 tones de roques. En els pròxims dies, un helicòpter traslladarà els materials necessaris per completar la intervenció.

Les obres duraran unes sis setmanes i, en una futura fase, s’actuarà sobre el penya-segat contigu. Mentrestant, els habitants de dos de les cases afectades continuaran desallotjats. El consistori treballa ara en la recerca de finançament per cobrir l’import restant del projecte.