Aliança transfronterera contra la ‘invasió’ de vehicles a la muntanya

Front comú de municipis lleidatans fronterers amb Andorra i la parròquia de Sant Julià de Lòria per combatre l’elevada presència de vehicles a les muntanyes. El tancament de les pistes forestals de nuclis veïns com Lles i Aransa l’estiu passat ha provocat un “increment desmesurat de totterrenys i de quads que circulen com bojos i sense cap respecte”, va explicar ahir Rosa Andorrà, alcaldessa del Pont de Bar, un dels municipis que estan vivint aquesta situació.

Ajuntaments com les Valls de Valira, Estamariu i el de Pont de Bar han passat a l’acció i impulsen una regulació conjunta dels seus accessos a la muntanya que limiti el pas de vehicles a motor. En les reunions per acordar el text participa també el Comú de Sant Julià de Lòria, ja que aquesta ja té restringida l’entrada a alguns espais fronterers amb l’Alt Urgell, com els de Finestres, el port Negre o el camp Ramonet. Els alcaldes, que es reuniran a finals d’aquest mes, són conscients que “barrar el pas no serà ben rebut, perquè són camins públics d’ús general i és complicat, però és del tot necessari”, va defensar Andorrà.

Els representants municipals lamenten que empreses especialitzades, però també particulars, amb vehicles 4x4 i motocicletes, “es fan seua la muntanya i els municipis transfronterers”. Per això, han decidit unir forces per acabar amb el que consideren “una invasió” dels seus territoris. Els més afectats són nuclis de població que limiten amb la frontera amb el Principat, com Arcavell, Bescaran, Castellnou de Carcolze o Aristot.

L’ajuntament d’Alàs i Cerc, que també està afectat, malgrat que en menor mesura, ha iniciat el procés per regular part de la seua muntanya i ja ha aprovat de manera inicial l’ordenança, que fixa la limitació d’accedir amb vehicle motoritzat al camí que porta a Sorri des del nucli de Torres d’Alàs. L’alcaldessa, Mari Carmen Ribó, va indicar que instal·laran barreres i senyalitzaran la zona. El document preveu autoritzacions per a veïns i treballadors de la zona afectada per la limitació. Ribó va considerar que la massificació que pateixen aquestes vies “aporta molts més impactes negatius que positius”.