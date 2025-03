Els Bombers actuen en 454 focs d’habitatges en un any a Ponent

Publicat per Segre Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van actuar l’any passat en més d’un incendi d’edificis de mitjana al dia a les comarques lleidatanes. Segons les xifres facilitades ahir pel cos, el 2024 es van registrar un total de 454 serveis per focs estructurals d’edificis a la província de Lleida, sense comptar amb les actuacions portades a terme a Aran. Aquesta xifra suposa un descens del 2,7% respecte a la del 2023, quan hi va haver 457 actuacions d’aquest tipus per part dels Bombers.

Per comarques, els serveis d’emergències per incendis d’edificis van augmentar a l’Alt Urgell, amb un 53,%, fins a un total de 46; les Garrigues, on van pujar un 84,6%, fins als 24, i la Segarra, amb un increment del 7,4%, amb 29 actuacions. En el cas de la Noguera, amb 43 serveis, i el Pallars Sobirà, es van mantenir igual.

A la resta de comarques hi va haver descensos, sent el més significatiu el de l’Urgell, que va passar de 43 actuacions dels Bombers per focs en edificis el 2023 a 28 el 2024.

Mentrestant, el Segrià continua concentrant la majoria d’aquestes actuacions dels Bombers, amb 191 sortides davant les 207 del 2023, la majoria a la capital, Lleida.

En el conjunt de Catalunya, van treballar el 2024 en 5.045 serveis per incendis estructurals en edificis. Les comarques amb més serveis van ser el Vallès Occidental, amb 596, el Barcelonès, amb 535, i el Baix Llobregat, amb 481.

Per seguir la formació en aquest tipus d’actuacions, una delegació dels Bombers de la Generalitat viatja cap a la ciutat xinesa de Sanming per participar en el primer Repte Internacional de Rescat de Bombers. El repte simula situacions de diversa dificultat, per incendis estructurals, que els equips han d’abordar amb els procediments de treball propis amb l’objectiu de fer rescat de persones atrapades en zona crítica. La delegació catalana viatja amb tres sergents, un caporal i dos bombers.

Explota la bateria d’un mòbil i crema un matalàs a Lleida

�Tres dotacions dels Bombers de la Generalitat van acudir a primera hora del matí d’ahir a un pis del carrer General Britos de Lleida per un incendi d’habitatge que es va originar per l’explosió de la bateria d’un mòbil. Van rebre l’avís a les 6.54 hores i el foc va cremar un matalàs. Al lloc també va acudir la Guàrdia Urbana. No hi va haver ferits ni desallotjats. A més dels mòbils, en els últims anys s’ha registrat un augment d’incendis causats per l’explosió de bateries de patinets elèctrics. En aquest cas, els Bombers recomanen mantenir aquests vehicles de mobilitat personal lluny d’objectes inflamables. Per tant, es desaconsella carregar-los a prop d’elements que puguin prendre amb facilitat perquè, en cas que s’incendiïn, la situació es podria agreujar.