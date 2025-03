Protecció Civil posa en prealerta l'Allaucat per perill fort d'allaus al nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu

Una allau a la muntanya.Cedida a l'ACN per l'ICGC

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Protecció Civil ha activat la prealerta Allaucat per perill d'allaus fortes al vessant nord del Cadí-Moixeró i al Prepirineu. Ha activat el nivell 4 de 5 en aquestes zones. A més, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya ha alertat que les pluges previstes per a dimecres poden desencadenar allaus de forma natural. Per tot plegat es demana a la població extremar la prudència en les activitats de muntanya, especialment en aquestes àrees.