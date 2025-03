Dotze alcaldes insten Fiscalia a deixar Nova Tracjusa en suspens

Una dotzena d’alcaldes de les Garrigues demanen a la Fiscalia de Lleida que suspengui de forma cautelar la llicència d’obres que l’ajuntament de Juneda va atorgar la setmana passada a Nova Tracjusa, el projecte que preveu fer servir fins a 45.000 tones de residus per obtenir gas a la planta d’assecatge de purins de Tracjusa. L’alcalde de les Borges Blanques, Josep Farran, i el de l’Espluga Calba, Igor San Emeterio, van presentar ahir aquesta sol·licitud, firmada per ells i els primers edils d’Arbeca, Vinaixa, Fulleda, l’Albagés, la Floresta, el Cogul, Cervià, els Omellons, el Soleràs i els Torms.

La Fiscalia haurà de decidir ara si admet a tràmit la petició dels alcaldes, que al·leguen que un dels socis del projecte, el grup lleidatà Griñó, és objecte d’una investigació per presumpte transport irregular de residus des d’Itàlia, una acusació que la firma va insistir a negar ahir categòricament. Griñó va valorar que aquesta acció dels edils suposa “una instrumentalització de la Fiscalia per enviar missatges polítics a la ciutadania” i “substituir l’acció legislativa per l’alarma social”.

Els alcaldes contraris a Nova Tracjusa (d’ERC i Per Tu) preveuen entrevistar-se el 14 d’abril amb el conseller d’Agricultura, Òscar Ordeig.